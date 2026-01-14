Elvis Castellano habría sido torturado y luego asesinado con 15 disparos en La Ceiba

Dos jóvenes fueron encontrados sin vida en diferentes sectores de La Ceiba, con similitudes en la forma en que fueron asesinados.
Una de las víctimas fue identificada como Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad. ¿Qué se sabe del crimen?
Elvis Alberto Castellano Pérez residía en la colonia Canelas, pero su cuerpo fue encontrado sin vida en el bordo del barrio Bellavista.
Según información de las autoridades, el joven presentaba varios impactos de bala de un calibre aún no determinado.
El joven fue hallado con las manos atadas y, de manera preliminar, se informó que tenía un número telefónico escrito en la palma de la mano.
Las autoridades también investigan el crimen de Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, quien fue hallado en circunstancias similares.
Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años, también fue encontrado con las manos atadas y atado con una cuerda sus manos y pies, además de presentar 20 impactos de bala.
Ortiz Rodríguez era residente de la colonia Las Acacias, pero su cuerpo fue hallado en la colonia Sarmiento, también en La Ceiba.
“De un carro blanco lo bajaron y lo mataron”, relató un ciudadano que dijo haber observado parte de los hechos.
Las autoridades no descartan que ambos crímenes estén relacionados, ya que las víctimas fueron halladas con las manos atadas y asesinadas a disparos en el municipio de La Ceiba, aunque en sectores diferentes.