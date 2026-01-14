  1. Inicio
Elvis Castellano habría sido torturado y luego asesinado con 15 disparos en La Ceiba

Elvis Castellano fue encontrado con las manos atadas y su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala. Estos son los detalles del crimen

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 20:21
Dos jóvenes fueron encontrados sin vida en diferentes sectores de La Ceiba, con similitudes en la forma en que fueron asesinados.

 Foto: Redes sociales
Una de las víctimas fue identificada como Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: Redes sociales
Elvis Alberto Castellano Pérez residía en la colonia Canelas, pero su cuerpo fue encontrado sin vida en el bordo del barrio Bellavista.

 Foto: Redes sociales
Según información de las autoridades, el joven presentaba varios impactos de bala de un calibre aún no determinado.

 Foto: Redes sociales
El joven fue hallado con las manos atadas y, de manera preliminar, se informó que tenía un número telefónico escrito en la palma de la mano.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades también investigan el crimen de Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, quien fue hallado en circunstancias similares.

 Foto: Redes sociales
Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años, también fue encontrado con las manos atadas y atado con una cuerda sus manos y pies, además de presentar 20 impactos de bala.

 Foto: Redes sociales
Ortiz Rodríguez era residente de la colonia Las Acacias, pero su cuerpo fue hallado en la colonia Sarmiento, también en La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
“De un carro blanco lo bajaron y lo mataron”, relató un ciudadano que dijo haber observado parte de los hechos.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades no descartan que ambos crímenes estén relacionados, ya que las víctimas fueron halladas con las manos atadas y asesinadas a disparos en el municipio de La Ceiba, aunque en sectores diferentes.

 Foto: Redes sociales
