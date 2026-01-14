  1. Inicio
Capturan a ciudadano cubano pedido en extradición por Estados Unidos

Según las autoridades hondureñas recibieron información de que el cubano estaba en el país y tras trabajo de inteligencia lograron su captura

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 20:06
Jorge Marcelo Manso González tiene una orden de captura desde 2009.

Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este miércoles en la ciudad de San Pedro Sula al ciudadano cubano Jorge Marcelo Manso González, quien tiene una solicitud de extradición por los Estados Unidos por un delito relacionado con el narcotráfico.

Según con la información proporcionada por las autoridades hondureñas, Manso González tiene una orden de captura emitida desde el 18 de febrero de 2019 por hechos ocurridos en Miami, Florida, en 2008.

Las investigaciones indican que se le vincula con un negocio de drogas en una residencia valorado en aproximadamente 120 mil dólares en el condado de Miami. El hombre huyó de Estados Unidos a mediados de 2010.

El cubano residía en la ciudad de San Pedro Sula y logró ser capturado luego de recibir información sobre su presencia en el país, por lo que se iniciaron trabajos de inteligencia y se logró su detención.

Las autoridades de Honduras señalaron que Manso González será puesto a disposición de los tribunales para iniciar los trámites correspondientes de extradición, conforme a los tratados vigentes entre ambos países.

El detenido es pedido en extradición por la corte de Miami Dade por delitos relacionados al narcotráfico.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si Manso González habría participado en otros incidentes relacionados con drogas en Honduras o la región.

