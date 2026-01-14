Capturan a ciudadano cubano pedido en extradición por Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este miércoles en la ciudad de San Pedro Sula al ciudadano cubano Jorge Marcelo Manso González, quien tiene una solicitud de extradición por los Estados Unidos por un delito relacionado con el narcotráfico.

Según con la información proporcionada por las autoridades hondureñas, Manso González tiene una orden de captura emitida desde el 18 de febrero de 2019 por hechos ocurridos en Miami, Florida, en 2008.

Las investigaciones indican que se le vincula con un negocio de drogas en una residencia valorado en aproximadamente 120 mil dólares en el condado de Miami. El hombre huyó de Estados Unidos a mediados de 2010.