¿Quién es “La Misionera”, pareja de cabecilla de la pandilla 18 y hermana de Caracolito?

Alias “La Misionera”, según las autoridades, es pareja de un cabecilla de la pandilla 18 conocido como “Spooky”. La joven es hermana del tiktoker “Caracolito” quien también se pronunció

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 15:31
Como una “poderosa administradora financiera de la pandilla 18” acusó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) a la hermana del reconocido tiktoker “Caracolito”.

 Foto: Redes sociales
No es la primera vez que “La Misionera” enfrenta cargos ante la justicia. ¿Qué se sabe de ella y cuáles son los vínculos que, según las autoridades, tiene con la pandilla 18?

 Foto: Redes sociales
Aunque en el bajo mundo se le conoce como “La Misionera”, la joven responde al nombre de Claudia Jackeline Suazo Turcios.

 Foto: Redes sociales
Además de ser señalada como “administradora financiera de la pandilla 18”, según las autoridades, la joven también estaría involucrada en la logística para el traslado de armas y drogas.

 Foto: Redes sociales
Además de los supuestos vínculos, la Dipampco aseguró que la detenida mantiene una relación sentimental con alias “Spooky”, un cabecilla de la pandilla 18.

 Foto: Redes sociales
Alias “Spooky” permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

 Foto: Redes sociales
En 2019, la joven ya había sido requerida por la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, por su presunta participación en delitos de extorsión.

 Foto: Redes sociales
La joven fue detenida en La Lima, Cortés, y según las autoridades tiene alrededor de 10 años de pertenecer a la estructura delictiva, en la que habría escalado hasta ocupar un cargo de liderazgo.

 Foto: Redes sociales
Supuestamente, la joven es la encargada de administrar el dinero producto de la extorsión en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.

 Foto: Redes sociales
Tras la captura de la joven, su hermano “Caracolito” se pronunció y aseguró que su hermana es una persona mayor de edad y que él no es responsable de sus actos. Además, lamentó los difíciles momentos que están viviendo sus padres por la captura de alias “La Misionera”.

 Foto: Redes sociales
