Matan a hombre mientras dormía en su hamaca en Nueva Arcadia

El fallecido fue identificado como José Javier Márquez, de 27 años, quien se encontraba dormido en su hamaca cuando fue asesinado.

Copán, Honduras.- Un hombre fue asesinado mientras dormía la mañana de este viernes 16 de enero en el sector de San Pablo, en El Roble, de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras.

De acuerdo con informes preliminares, un hombre ingresó por la fuerza en la vivienda donde se encontraba descansando Márquez.

El hombre no se percató del ingreso del malhechor y este aprovechó que estaba dormido para acertarle al menos cinco disparos de una escopeta, detallan los informes preliminares de las autoridades.

Hasta el momento se desconoce quién sería el atacante de Márquez ni los motivos del ataque en su contra.

