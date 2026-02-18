Capturan a una pareja qué mató a golpes a un hombre en Danlí, El Paraíso

De acuerdo con las investigaciones, los hechos sucedieron el pasado 11 de febrero en una cuartería ubicada en la aldea de Ocobas.

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja recibió la medida cautelar de detención judicial por su presunta responsabilidad en el delito de asesinato en perjuicio de Santos Alejandro Hernández, hecho ocurrido en Danlí, El Paraíso.

Vecinos del sector relataron que oyeron gritos de auxilio provenientes de un cuarto donde se encontraban Mildon Ovidio Hernández Chirinoz y Ricci Mabel Rodríguez Amador , quienes agredían con un palo a Santos Alejandro Hernández , quien perdió la vida de manera instantánea a causa de los golpes.

La víctima presentaba múltiples heridas contusas en el rostro, la cabeza y el cuello.

La detención de la pareja ocurrió en un autobús de la ruta Tegucigalpa-San Pedro Sula, en la carretera a la altura de la aldea El Carrizal, Taulabé, Comayagua.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Tras la audiencia de declaración de imputados, celebrada en los juzgados de Danlí, tanto Mildon Ovidio Hernández Chirinoz como Ricci Mabel Rodríguez Amador fueron enviados al centro penal de Danlí, en cumplimiento a la medida cautelar dictada por el juez.