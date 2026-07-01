Asesinan dentro de su casa a adulto mayor de 80 años en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés.- Un violento hecho criminal cobró la vida de un adulto mayor de 80 años la noche de este martes 30 de junio, luego de ser atacado con arma blanca dentro de su propia vivienda en la colonia Valle #2, en el municipio de Villanueva, Cortés. La víctima fue identificada preliminarmente como José Catalino Figueroa, originario del municipio de El Negrito, en el departamento de Yoro, según el reporte brindado por las autoridades en la escena del crimen. De acuerdo con los primeros informes, el hombre fue atacado por un desconocido que ingresó a la vivienda y lo hirió en repetidas ocasiones, provocándole la muerte dentro del inmueble.

El hallazgo se produjo cuando su hijo llegó a la casa y se encontró con la trágica escena. Según relató el familiar, el adulto mayor vivía en la vivienda junto a otra persona, quien fue requerida por las autoridades para efectos de investigación y aclarar su posible vínculo con el hecho. El hijo de la víctima lo describió como un hombre trabajador, tranquilo y sin conflictos en la comunidad.

Posible discusión previa al crimen