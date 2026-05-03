Matan a hombre cuando regresaba de concierto en el estadio Morazán en San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Edgardo Leonel Martínez García, quien, según informes preliminares, fue interceptado por sujetos desconocidos a pocos metros de su casa. Los atacantes le dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte.

San Pedro Sula, Cortés.- Un hombre de 31 años fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en la colonia Pradera, de San Pedro Sula, en Cortés, al norte de Honduras, cuando regresaba a su vivienda tras asistir a un concierto en el estadio Morazán.

En la escena del crimen, autoridades encontraron al menos 14 casquillos de bala, evidencia que reflejó la violencia del ataque.

El cuerpo del hombre quedó tendido bajo el balcón de una vivienda, mientras los responsables huyeron inmediatamente del lugar.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. Agentes policiales llegaron al sitio, acordonaron la zona y comenzaron las primeras diligencias en espera del equipo de Medicina Forense.

La Dirección Policial de Investigaciones informó que ya se iniciaron las indagaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables del hecho.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso, que se suma a los hechos violentos registrados en la zona norte del país.