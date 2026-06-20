“Si volviera a nacer, lo volvería a matar”: confesión de hombre tras matar a adulto mayor en Cortés

Como si fuera un acto normal, un hombre confesó haberle quitado la vida a un adulto de aproximadamente 60 años la mañana de este sábado en la comunidad de Dos Caminos, Villanueva, Cortés. Esto dijo tras su captura:
El hecho se registró este sábado -20 de junio- específicamente en la zona de El Milagro, a la orilla de la carretera que conduce hacia La Sabana, donde residentes alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo.
Por el crimen fue capturada una persona, quien fue trabajada por cámaras de seguridad del lugar y admitió haber cometido el hecho, asegurando que: “Si volviera a nacer, lo volvería a matar”.
De manera preliminar, la víctima fue identificada como Pablo, conocido en la zona con el alias de “El viejón”, un hombre dedicado a la recolección de latas y materiales reciclables para venderlas.
Según información recabada en el lugar, el ahora occiso también se dedicaba a la recolección de basura en las casas de la zona, por lo que era conocido por los vecinos.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, tipo cuchillo, y presuntament fue degollado.
Las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidas por las autoridades, aunque las versiones iniciales apuntan a que pudo haberse producido tras una discusión.
Hipótesis preliminares señalan que el hecho violento habría ocurrido luego de una aparente discusión entre personas en condición de calle, posiblemente bajo los efectos del alcohol, versión que continúa bajo investigación.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área y realizar el levantamiento de indicios.
El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas del crimen.