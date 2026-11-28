Comayagua, Honduras.- Gritos de dolor, llanto por todos lados y personas corriendo para tratar de ayudar es la desgarradora escena que se registró este sábado en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, donde un bus cayó a una hondonada. En el importante eje carretero no hay paso, apenas las ambulancias y vehículos de socorro pueden tener acceso debido a la magnitud de la tragedia. Decenas de vehículos se encuentran estancados tanto con rumbo a Tegucigalpa como los que van con rumbo al norte del país.

Mientras que a un lado de la carretera, en una hondonada de unos 20 metros de profundidad o más se alcanza a ver el bus de la empresa Carolina de color amarillo volcado entre la vegetación. Pocos metros arriba, los elementos de cuerpos de socorro luchan con sogas y camillas para poder liberar a las víctimas, algunas conscientes y otros desmayados y sacarlas hacia la carretera. Se desconoce si hay víctimas atrapadas dentro del pesado automotor. Sobre el pavimento la escena no es alentadora, varias ambulancias ya atienden a las primeras víctimas para estabilizarlas, mientras otros son atendidos en el suelo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, otros conductores se suman a las labores para auxiliar a los afectados.

En el otro extremo de los carriles, junto al paredón, un vehículo turismo se encuentra completamente destruido con toda la parte delantera hecha añicos. Es el automotor contra el que el bus colisionó antes de caer al abismo.