Joven elctricista muere al recibir descarga eléctrica cuando instalaban cable en Guasculile

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento en que realizaba trabajos de instalación de un cableado de televisión, un joven electricista perdió la vida producto de una fuerte descarga eléctrica que su cuerpo recibió. El hecho ocurrió a eso de las 2:30 de la tarde del lunes, en la aldea Guasculile, jurisdicción del Distrito Central (DC), cercana a la carretera hacia el departamento de Olancho. Se trata de Erik Samuel Fonseca Cabrera, de 24 años de edad, nativo de Tegucigalpa, y residente en la colonia Villeda Morales, al suroeste de la capital.

Mortal roce

El muchacho estaba subido en una escalera sobre un poste del tendido eléctrico, en el que también pasan los cables de las compañías de televisión por cable, donde harían la instalación a un cliente. De manera accidental, Erik Samuel tocó uno de los cables que conducen energía, electrocutándolo en el acto. Éste se desplomó desde lo alto de la escalera, cayendo en peso muerto al suelo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las personas con las que andaba llamaron rápidamente a los cuerpos de socorro, con la esperanza de salvarle la vida. A las 2:50 de la tarde, una ambulancia con paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar, pero cuando le iban a dar los primeros auxilios, constataron que ya estaba muerto.