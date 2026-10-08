Dos hombres murieron electrocutados en las últimas 24 horas en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Entre el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre se ha confirmado la muerte de dos hombres, quienes perdieron la vida electrocutados en diferentes municipios del departamento de Choluteca, situado en la zona sur del país.

El fallecimiento reportado este día ocurrió en el sector 4 de Diciembre de la comunidad de El Carmen, ubicada en el municipio de El Triunfo. La víctima fue identificada como José Calixto Herrera Maradiaga, de 57 años de edad. Herrera era originario de El Carmen, pero desde hace 16 años residía en la ciudad de Choluteca.

Uno de los sobrinos de don José Calixto relató al medio local Metro TV que se encontraba cortando un árbol hasta que una de las ramas cayó en el tendido eléctrico, lo cual habría provocado que entrara en contacto con el cableado y sufriera la descarga eléctrica. "Él iba a podar todos los árboles", dijo.