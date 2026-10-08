Dos hombres murieron electrocutados en las últimas 24 horas en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Entre el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre se ha confirmado la muerte de dos hombres, quienes perdieron la vida electrocutados en diferentes municipios del departamento de Choluteca, situado en la zona sur del país.
El fallecimiento reportado este día ocurrió en el sector 4 de Diciembre de la comunidad de El Carmen, ubicada en el municipio de El Triunfo. La víctima fue identificada como José Calixto Herrera Maradiaga, de 57 años de edad. Herrera era originario de El Carmen, pero desde hace 16 años residía en la ciudad de Choluteca.
Uno de los sobrinos de don José Calixto relató al medio local Metro TV que se encontraba cortando un árbol hasta que una de las ramas cayó en el tendido eléctrico, lo cual habría provocado que entrara en contacto con el cableado y sufriera la descarga eléctrica. "Él iba a podar todos los árboles", dijo.
Amplió que el árbol que cortaba Herrera era de una propiedad de su hermano, mismo que lo acompañaba en estas labores. Fue así como el hermano de Herrera se percató del accidente y buscó auxilio, pero ya había fallecido por el choque eléctrico.
Debido al riesgo que hay con el cableado eléctrico ante los árboles crecidos, el sobrino de Herrera pidió a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que hagan los trabajos de podar los árboles que chocan con el cableado.
Víctima en Namasigüe
El pasado miércoles, en el municipio de Namasigüe, también falleció electrocutado Ederzon Yojan Méndez Martínez. Su cuerpo quedó tendido a la orilla del desvío de la aldea San Bernardo.
El jefe de la UDEP-6 en Choluteca, Carlos Olivera, informó a medios locales que Méndez se encontraba podando un árbol, pero accidentalmente tocó una línea de alta tensión, provocándole la muerte de inmediato y cayendo desde una gran altura.
Olivera indicó que los familiares de la víctima llegaron al lugar para trasladar sus restos a su vivienda. Bajo ese escenario, se notificó a Medicina Forense para que realizara las diligencias correspondientes.