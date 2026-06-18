Dos jóvenes mueren aplastados por árboles en menos de 24 horas en Cortés

El primer caso se registró la noche del miércoles en el sector de El Barón, sobre la salida vieja hacia La Lima, en San Pedro Sula. Un joven motociclista falleció cuando regresaba de su jornada laboral y un árbol cayó repentinamente sobre él mientras circulaba por la zona.

San Pedro Sula, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida de forma trágica en menos de 24 horas en el departamento de Cortés , luego de ser alcanzadas por árboles que se desplomaron sobre los vehículos en los que se transportaban, en hechos ocurridos en distintos sectores y que han generado consternación entre la población.

La tragedia ocurrió en medio de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que afectaron gran parte de la capital industrial. Según información preliminar, el motociclista transitaba por la vía cuando el árbol se desplomó inesperadamente, impactándolo de manera directa.

Personas que se encontraron en el lugar intentaron auxiliarlo y alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían divulgado su identidad.

Horas después, otro hecho similar cobró la vida de Cristhian Eduardo Martel, de 17 años, en el sector de Cofradía. El adolescente viajaba en un mototaxi cuando un árbol cayó sobre la unidad a la altura de la calle que conduce al cementerio de la localidad.

El impacto provocó que el joven quedara atrapado entre los hierros del vehículo, cayendo en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades y equipos de emergencia, quienes se desplazaron hasta la escena para atender la emergencia. Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes.