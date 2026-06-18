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Dos jóvenes mueren aplastados por árboles en menos de 24 horas en Cortés

Las víctimas fallecieron en San Pedro Sula y Cofradía luego de que árboles se desplomaran sobre una motocicleta y un mototaxi durante las recientes lluvias y fuertes vientos que afectan al departamento de Cortés

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 08:20
Dos jóvenes mueren aplastados por árboles en menos de 24 horas en Cortés

La caida de árboles se registran debido a las fuertes lluvias que azotan varias regiones de la zona norte.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Dos jóvenes perdieron la vida de forma trágica en menos de 24 horas en el departamento de Cortés , luego de ser alcanzadas por árboles que se desplomaron sobre los vehículos en los que se transportaban, en hechos ocurridos en distintos sectores y que han generado consternación entre la población.

El primer caso se registró la noche del miércoles en el sector de El Barón, sobre la salida vieja hacia La Lima, en San Pedro Sula. Un joven motociclista falleció cuando regresaba de su jornada laboral y un árbol cayó repentinamente sobre él mientras circulaba por la zona.

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La tragedia ocurrió en medio de las intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que afectaron gran parte de la capital industrial. Según información preliminar, el motociclista transitaba por la vía cuando el árbol se desplomó inesperadamente, impactándolo de manera directa.

Personas que se encontraron en el lugar intentaron auxiliarlo y alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían divulgado su identidad.

Horas después, otro hecho similar cobró la vida de Cristhian Eduardo Martel, de 17 años, en el sector de Cofradía. El adolescente viajaba en un mototaxi cuando un árbol cayó sobre la unidad a la altura de la calle que conduce al cementerio de la localidad.

El impacto provocó que el joven quedara atrapado entre los hierros del vehículo, cayendo en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades y equipos de emergencia, quienes se desplazaron hasta la escena para atender la emergencia. Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes.

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Las dos muertes ocurrieron en circunstancias similares y ponen de manifiesto los riesgos que representan los árboles debilitados durante la temporada de lluvias y fuertes vientos, condiciones climáticas que continúan afectando varias zonas del norte del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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