Trump asegura haber firmado acuerdo de paz con Irán en Versalles

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, Francia, sin dar más detalles sobre la firma.

"Está firmado (...) lo firme en Versalles", se limitó a responder el mandatario cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán.

Posteriormente, su asesor, Dan Scavino, compartió en X un vídeo donde se observa a Trump firmando el memorándum y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Trump realizó la firma al lado de su homólogo francés, Emmanel Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma, que posteriormente fue enviada vía correo a Teherán.