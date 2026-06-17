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Reportan la muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly y Stefanny Loaiza

Creadores de contenido y medios de espectáculos reportan el presunto fallecimiento de la madre de Kimberly y Stefanny Loaiza, tras meses de complicaciones de salud

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 18:26
Reportan la muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly y Stefanny Loaiza

Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Kimberly Loaiza, Stefanny Loaiza o algún comunicado familiar directo.

 Foto: redes sociales.

Ciudad de México, México.- La industria digital y los seguidores de Kimberly Loaiza se encuentran conmocionados luego de que diversos medios de comunicación y creadores de contenido reportaran este miércoles 17 de junio el presunto fallecimiento de Mary Martínez Robledo, madre de la popular influencer y cantante mexicana.

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La noticia comenzó a circular durante la mañana a través de periodistas especializados en espectáculos y cuentas dedicadas a la farándula, quienes aseguraron que la señora Mary habría perdido la vida tras varios meses enfrentando delicados problemas de salud.

Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, ni Kimberly Loaiza ni su hermana Stefanny Loaiza habían emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la información.

Instagram

Según los reportes difundidos en redes sociales, Mary Martínez habría fallecido en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde permaneció hospitalizada durante gran parte de este año.

Algunas versiones apuntan a que la causa habría sido un infarto, aunque este dato tampoco ha sido corroborado por familiares o representantes cercanos.

La salud de la madre de las influencers se convirtió en tema de interés público desde principios de 2026, cuando Stefanny Loaiza informó que había sido ingresada de emergencia debido a una severa infección que derivó en múltiples complicaciones médicas.

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Con el paso de los meses, la paciente fue sometida a diversos procedimientos y permaneció bajo atención especializada.

La situación también estuvo rodeada de polémica debido a los elevados costos hospitalarios.

Stefanny impulsó campañas de recaudación para cubrir los gastos médicos, mientras que la familia enfrentó cuestionamientos y especulaciones sobre quién estaba asumiendo la atención económica de la paciente.

Incluso algunas figuras públicas realizaron donaciones para apoyar el tratamiento.

Mary Martínez mantuvo un perfil discreto durante gran parte de la carrera de sus hijas, aunque era conocida entre los seguidores de Kimberly y Stefanny por sus apariciones ocasionales en fotografías familiares y publicaciones en redes sociales.

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En los últimos meses, su estado de salud generó numerosas muestras de apoyo por parte de los fanáticos de ambas creadoras de contenido.

Mientras continúan multiplicándose los mensajes de condolencia en redes sociales, miles de seguidores permanecen atentos a una eventual confirmación oficial por parte de la familia Loaiza, que hasta ahora guarda silencio sobre los reportes que apuntan al fallecimiento de su madre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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