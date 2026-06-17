Reportan la muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly y Stefanny Loaiza

Ciudad de México, México.- La industria digital y los seguidores de Kimberly Loaiza se encuentran conmocionados luego de que diversos medios de comunicación y creadores de contenido reportaran este miércoles 17 de junio el presunto fallecimiento de Mary Martínez Robledo, madre de la popular influencer y cantante mexicana.

La noticia comenzó a circular durante la mañana a través de periodistas especializados en espectáculos y cuentas dedicadas a la farándula, quienes aseguraron que la señora Mary habría perdido la vida tras varios meses enfrentando delicados problemas de salud. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, ni Kimberly Loaiza ni su hermana Stefanny Loaiza habían emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la información.

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Según los reportes difundidos en redes sociales, Mary Martínez habría fallecido en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde permaneció hospitalizada durante gran parte de este año. Algunas versiones apuntan a que la causa habría sido un infarto, aunque este dato tampoco ha sido corroborado por familiares o representantes cercanos. La salud de la madre de las influencers se convirtió en tema de interés público desde principios de 2026, cuando Stefanny Loaiza informó que había sido ingresada de emergencia debido a una severa infección que derivó en múltiples complicaciones médicas.

Con el paso de los meses, la paciente fue sometida a diversos procedimientos y permaneció bajo atención especializada. La situación también estuvo rodeada de polémica debido a los elevados costos hospitalarios. Stefanny impulsó campañas de recaudación para cubrir los gastos médicos, mientras que la familia enfrentó cuestionamientos y especulaciones sobre quién estaba asumiendo la atención económica de la paciente. Incluso algunas figuras públicas realizaron donaciones para apoyar el tratamiento. Mary Martínez mantuvo un perfil discreto durante gran parte de la carrera de sus hijas, aunque era conocida entre los seguidores de Kimberly y Stefanny por sus apariciones ocasionales en fotografías familiares y publicaciones en redes sociales.