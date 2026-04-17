“Se me quiere ir”: estado de salud del tiktoker Hernán Martínez tras aparatoso accidente

Carlos Hernán Martínez es el creador de contenido hondureño que resultó gravemente herido tras un accidente automovilístico en Tegucigalpa.
Familiares han pedido a sus seguidores y a quienes estiman a Hernán que lo mantengan en sus oraciones y rueguen por su pronta recuperación.
El joven resultó gravemente herido en un accidente de tránsito que ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 9:47 de la noche en el anillo periférico del Distrito Central, en Francisco Morazán.
Preliminarmente se indicó que el vehículo en el que se transportaba el creador de contenido habría impactado contra un árbol, pero hasta el momento no se ha confirmado qué provocó el incidente.
El vehículo, una camioneta tipo pick-up, quedó completamente destruido en su parte frontal. Supuestamente, Martínez no era quien conducía el automóvil involucrado.
¿Cuál es su estado de salud? Su madre, Jessenia Leiva, hizo una publicación este jueves 16 de abril en su cuenta de Facebook, donde escribió: “Ayúdenme a orar, mi bebé tuvo un accidente y se me quiere ir”.
Además, se conoció que Hernán Martínez ya fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es reservado.
El creador de contenido, conocido popularmente como “Doña Mecha”, cuenta en su cuenta de TikTok con más de 68 mil seguidores, donde publicaba videos sobre sus pasatiempos, viajes y trabajo.
De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría ocurrido la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de la capital, cuando Martínez se trasladaba en un vehículo tipo pick-up junto a otras personas, quienes también habrían resultado heridas.
Aunque circularon rumores sobre su fallecimiento, familiares lo han desmentido y piden oraciones por su pronta recuperación.