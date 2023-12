Luisito Comunica, en contra de Récord Guinness de Kimberly Loaiza

“El Pillo”, como le conocen sus seguidores, dijo que esto no era contra Kimberly, pues él la respeta y admira mucho, sino contra la organización de Récord Guinness, ya que no hicieron una adecuada selección.

“Les quiero hablar de un tema que ni me incumbe ni nadie me pidió mi opinión, me va a traer polémica innecesaria, es un error, yo lo sé, pero me encontré con esta noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron un Récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo, cosa que está muy cool, está muy buena, pero que no es verdad, entonces quiero hablar de esto. Ojo, quiero aclarar que todo esto que voy a de decir no es para nada en contra de Kimberly Loaiza, yo la aprecio, la admiro como creadora, ha logrado cosas increíbles, ese no es el tema, esto es más bien contra la organización Récord Guinness, que en qué momento accedieron o dieron este premio”, expuso el joven mientras se grababa con su teléfono y caminaba por una acera.

“El premio de Kim dice: “Récord Guinness Mundial por tener el canal de habla hispana con más seguidores en el mundo, con 42.9 millones de suscriptores”, pero ‘HolaSoyGerman’ tiene 43.6, ‘Fernanfloo’ tiene 46.7, Badabum, que a mucha gente le ca..., no a todo mundo le cae bien, pero como sea tiene 47.2, tiene un chingo de más suscriptores. Tan solo esos tres canales de habla hispana tienen más suscriptores y ahí mismo dice: ‘Datos confirmados por Guinness World Récords’, y uno dice: ‘wey, en qué momento no pudieron confirmar eso’, se supone que Guinness es como la organización de récords con más prestigio de todas, históricamente y basta una búsqueda de Google o de YouTube para darte cuenta que no es así y hay por lo menos tres canales con más suscriptores y ya de hace muchos años”, agregó.