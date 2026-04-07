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Hermana de Kimberly Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipulación

El conflicto escaló con acusaciones familiares, señalamientos de manipulación y una donación millonaria de Kenia Os que reavivó la histórica rivalidad

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:26
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La polémica entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os resurgió en abril de 2026 en medio de una crisis familiar marcada por problemas de salud, acusaciones y señalamientos de manipulación.

 Foto: Redes sociales
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El conflicto se desató tras la hospitalización de la madre de las hermanas Loaiza, quien sufrió un infarto y fue sometida a una cirugía.

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A partir de ese momento, las tensiones familiares escalaron rápidamente, luego de que Steff Loaiza cuestionara la dinámica entre su hermana y Pantoja.

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En respuesta, Juan de Dios Pantoja defendió su relación con Kimberly Loaiza y aseguró que ambos cubrieron una parte de los gastos médicos, que según facturas, asciende a más de 5 millones de pesos, al tiempo que acusó a Steff de actuar por envidia. Días después, la familia informó que la paciente se encontraba estable y en proceso de recuperación.

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En medio de la controversia, Kenia Os realizó una donación de 1.5 millones de pesos para apoyar con los gastos hospitalarios. El gesto fue agradecido públicamente por Steff Loaiza, lo que reactivó la atención sobre la histórica rivalidad entre la cantante y la pareja de influencers.

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Posteriormente, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir supuestas indirectas dirigidas a Pantoja, lo que intensificó la confrontación digital entre los seguidores de ambos bandos.

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La disputa entre Kenia Os y el grupo conocido como Jukilop tiene sus orígenes en 2018, cuando los tres creadores de contenido colaboraban de forma conjunta. La relación se rompió tras desacuerdos contractuales, lo que derivó en acusaciones de hackeo, campañas de desprestigio y conflictos legales.

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Desde entonces, la rivalidad ha tenido múltiples episodios, incluyendo filtraciones, señalamientos públicos y competencia en proyectos musicales y comerciales.

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En esta nueva etapa del conflicto, Steff Loaiza acusó a Juan de Dios Pantoja de ejercer control sobre Kimberly Loaiza, además de señalar supuestas estrategias mediáticas para generar polémica.

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Por su parte, Kimberly ha defendido públicamente a su esposo, asegurando que la apoya en su desarrollo personal y profesional.

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Las acusaciones cruzadas, junto con el contexto familiar, han convertido el caso en uno de los temas más comentados del entretenimiento digital en México.

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Mientras tanto, la atención pública se mantiene tanto en la evolución del conflicto como en la recuperación de la madre de las hermanas Loaiza.

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