Hermana de Kimberly Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipulación

En respuesta, Juan de Dios Pantoja defendió su relación con Kimberly Loaiza y aseguró que ambos cubrieron una parte de los gastos médicos, que según facturas, asciende a más de 5 millones de pesos, al tiempo que acusó a Steff de actuar por envidia. Días después, la familia informó que la paciente se encontraba estable y en proceso de recuperación.