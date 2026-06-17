Arthur amenaza el sur de EE UU con lluvias torrenciales, inundaciones y tornados

Miami, Estados Unidos.- La tormenta tropical Arthur amenaza el sur de Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones repentinas potencialmente mortales y fuertes vientos, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El ciclón, el primero de la temporada de huracanes en el Atlántico, amenaza especialmente las costas de Texas y Luisiana, con efectos que también se extenderán hacia Misisipi, Alabama, el noroeste de Florida, e incluso Georgia, donde también se prevén marejada ciclónica, oleaje peligroso, corrientes de resaca y posible formación de tornados aislados.

El sistema, que se formó este miércoles en el Golfo de México, se encontraba a unos 35 kilómetros (20 millas) al norte-noroeste de Matagorda (Texas), ya unos 310 kilómetros (195 millas) al suroeste de Lake Charles (Luisiana), según el más reciente boletín del NHC, con sede en Miami.