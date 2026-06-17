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Fallece agricultor en el departamento de Yoro tras ser alcanzado por un rayo

Una descarga eléctrica provocada por una tormenta acabó con la vida de un agricultor, generando consternación entre los habitantes de la zona

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 18:32
Fallece agricultor en el departamento de Yoro tras ser alcanzado por un rayo

La víctima respondía al nombre de Neftaly González Soler.

 Cortesía: Redes sociales

Yoro, Honduras.- Un hombre identificado como Neftaly González Soler, quien se encontraba trabajando en una parcela de maíz en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, murió tras ser alcanzado por un rayo este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre realizaba sus labores agrícolas cuando un rayo impactó contra él en el sector donde se encontraba, causándole la muerte de forma instantánea.

Tras conocerse la tragedia, familiares, vecinos y productores de la comunidad expresaron su pesar por el fallecimiento de González, a quien destacaron como una persona trabajadora y comprometida.

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El lamentable suceso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes desarrollan labores al aire libre durante la temporada lluviosa, especialmente cuando se registran tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

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Redacción web
Mario Ramírez

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