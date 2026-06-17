Fallece agricultor en el departamento de Yoro tras ser alcanzado por un rayo

Yoro, Honduras.- Un hombre identificado como Neftaly González Soler, quien se encontraba trabajando en una parcela de maíz en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, murió tras ser alcanzado por un rayo este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre realizaba sus labores agrícolas cuando un rayo impactó contra él en el sector donde se encontraba, causándole la muerte de forma instantánea.

Tras conocerse la tragedia, familiares, vecinos y productores de la comunidad expresaron su pesar por el fallecimiento de González, a quien destacaron como una persona trabajadora y comprometida.