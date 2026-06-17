Muere niña de 11 años tras intoxicarse con hongos silvestres en Intibucá

La víctima fue identificada como Iris Yessenia Sánchez, residente de la comunidad de Santa Catarina. Debido al deterioro de su estado de salud, fue trasladada de emergencia al Hospital de Área Enrique Aguilar Cerrato, donde permaneció bajo atención médica especializada.

Intibucá, Honduras.- Una menor de 11 años murió en las últimas horas en el departamento de Intibucá luego de sufrir una grave intoxicación que, según informes preliminares, habría sido provocada por el consumo de hongos recolectados en una zona rural.

De acuerdo con los primeros informes, la niña formaba parte de un grupo de familiares que consumía hongos silvestres creyendo que eran aptos para la alimentación. Horas después comenzaron a presentar diversos malestares, entre ellos náuseas, vómitos y fiebre.

Los médicos intentaron estabilizar a la menor; Sin embargo, las complicaciones derivadas de la intoxicación afectarán severamente a su organismo y le provocarán una falla hepática que terminó causándole la muerte.

Las autoridades sanitarias también confirmaron que otras 12 personas recibieron asistencia médica por síntomas similares relacionados con la ingesta de los hongos. No obstante, su evolución ha sido favorable y permanece fuera de peligro.

El lamentable suceso ha encendido las alertas en Intibucá, una región donde la recolección de hongos silvestres forma parte de una tradición arraigada en varias comunidades, especialmente durante la temporada lluviosa.