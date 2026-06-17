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A balazos ultimaron a un hombre en Santos Guardiola, Islas de la Bahía

La víctima fue identificada preliminarmente como Kevin Chirino; las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el ataque armado en Santos Guardiola

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 10:39
A balazos ultimaron a un hombre en Santos Guardiola, Islas de la Bahía

La víctima fue identificada como Kevin Chirino, quien quedó sin vida a unos metros de este vehículo.

 Foto: Cortesía.

Islas de la Bahía, Honduras.- Un hombre perdió la vida de forma violenta la noche del martes en el municipio de Santos Guardiola , Islas de la Bahía, tras ser atacado por individuos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Kevin Chirino. Su cuerpo quedó a escasos metros de un vehículo que presuntamente conducía, el cual permanecía estacionado con una de sus puertas abiertas al momento de la llegada de las autoridades.

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Información preliminar indica que el crimen ocurrió cerca de las 11:00 de la noche. Habitantes del sector reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente encontraron a la víctima sin signos vitales.

Personas de la comunidad manifestaron que no reconocían al fallecido como residente de la zona, situación que ha llevado a los investigadores a considerar distintas líneas de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y si el hombre fue seguido antes del ataque.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar evidencias y coordinar las diligencias de levantamiento cadavérico junto a un personal especializado.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el caso, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del homicidio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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