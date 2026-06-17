A balazos ultimaron a un hombre en Santos Guardiola, Islas de la Bahía

La víctima fue identificada de manera preliminar como Kevin Chirino. Su cuerpo quedó a escasos metros de un vehículo que presuntamente conducía, el cual permanecía estacionado con una de sus puertas abiertas al momento de la llegada de las autoridades.

Islas de la Bahía, Honduras.- Un hombre perdió la vida de forma violenta la noche del martes en el municipio de Santos Guardiola , Islas de la Bahía, tras ser atacado por individuos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Información preliminar indica que el crimen ocurrió cerca de las 11:00 de la noche. Habitantes del sector reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente encontraron a la víctima sin signos vitales.

Personas de la comunidad manifestaron que no reconocían al fallecido como residente de la zona, situación que ha llevado a los investigadores a considerar distintas líneas de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y si el hombre fue seguido antes del ataque.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar evidencias y coordinar las diligencias de levantamiento cadavérico junto a un personal especializado.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el caso, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del homicidio.