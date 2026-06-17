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Sale a la luz el momento en que le aplicaron la inyección en la nuca a la chef Sandra Díaz del Valle

La chef Sandra Díaz del Valle aparece en un video completamente lúcida dentro de la clínica donde fue atendida. ¿Cómo fue el momento en que le aplicaron una inyección en la nuca?

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 09:40
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A días de la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle, salió a la luz un video grabado presuntamente en la clínica donde recibió atención médica. ¿Qué se observa en las imágenes?

 Foto: Redes sociales
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El día de su fallecimiento, Sandra vestía un buzo color gris, una camisa verde y tenis. Con esa misma ropa ingresó a la Morgue del Ministerio Público y con esas mismas características se le observa en el video.

 Foto: Captura de pantalla
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En las imágenes, la chef aparece caminando, sentada y sin aparentes dificultades para mantenerse lúcida. También se le ve consumiendo una bebida, aparentemente un té, mientras recibía atención médica.

 Foto: Redes sociales
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El video muestra dos espacios distintos dentro de la clínica. En uno de ellos aparece una camilla donde presuntamente le suministraron medicamentos. En ese lugar también se observa a un hombre sentado que sería su pareja, Juan Fernando Lobo.

 Foto: Redes sociales
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A lo largo de varias tomas, Sandra aparece recostada, sentada e incluso caminando. Las autoridades investigan si la aplicación de la inyección en la nuca tuvo alguna relación con su muerte. ¿Cómo ocurrió ese momento?

 Foto: Captura de pantalla
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En una parte del video se observa a la chef junto a quien sería su pareja, Juan Fernando Lobo; al doctor Pablo Alberto Cerritos y a una joven vestida de azul que presuntamente fungía como asistente del médico.

 Foto: Captura de pantalla
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Todos se encuentran en un área distinta a donde estaba ubicada la camilla. Sandra llevaba un gorro azul sobre la cabeza y el personal médico se colocó detrás de ella. Fue en ese instante cuando presuntamente le aplicaron la inyección. ¿Qué ocurrió después?

 Foto: Captura de pantalla
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Sandra buscó atención médica debido a un dolor que sentía en el cuello y la espalda. Alrededor de las 12:00 del mediodía acudió a la clínica acompañada por su pareja, quien permaneció con ella en todo momento.

 Foto: Captura de pantalla
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El 10 de junio, fecha en la que cumplía 46 años y también el día de su fallecimiento, acudió al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM). Según relató su pareja, comenzó a sentirse mal después de que le aplicaran la inyección en la nuca.

 Foto: Redes sociales
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Tras recibir el medicamento, Sandra manifestó que había sentido una especie de "electricidad" en el cuerpo y, a partir de ese momento, comenzó a colapsar. Minutos después, se presume que sufrió un infarto.

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Luego de que se desvaneciera, a Juan Fernando le explicaron que debían sacarla de la sala para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, Sandra no respondió al procedimiento.

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Posteriormente, el médico le informó a la pareja de la chef que ya no podía hacer nada más por ella y le recomendó trasladarla al Hospital Escuela. No obstante, al llegar al centro asistencial, se les informó que ingresó sin signos vitales.

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Juan Fernando bajó a la chef en una silla de ruedas desde el cuarto piso donde estaba ubicada la clínica, ante la desesperación por la demora de una ambulancia.

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La pareja tenía previsto celebrar el cumpleaños de Sandra el 10 de junio, pero en el Hospital Escuela le informaron a Juan Fernando que ella había fallecido.

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