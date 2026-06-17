Incautan cocaína oculta en queso y pan en aeropuerto Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.- Un cargamento de supuesta droga que pretendía salir del país camuflado en alimentos fue interceptado por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) durante una inspección realizada en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés. De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo durante una revisión rutinaria de encomiendas con destino internacional. En el procedimiento fueron identificadas varias cajas que contenían productos alimenticios, entre ellas queso.

Al realizar una inspección más minuciosa, los investigadores detectan la presencia de una sustancia extraña oculta entre los productos. Posteriormente, se practicaron pruebas de campo que arrojaron resultado positivo para supuesta cocaína. El director de la DLCN, Ever Mejía , informó que el envío tenía como destino final Estados Unidos y que la droga fue descubierta gracias a los controles de seguridad implementados en las terminales aéreas del país. Las evidencias fueron trasladadas para los análisis correspondientes, mediante los cuales especialistas de Medicina Forense determinarán el peso exacto del estupefaciente, así como su nivel de pureza y el método utilizado para su ocultamiento.