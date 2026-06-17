Últimos instantes con vida: el video filtrado de la chef Sandra Díaz del Valle en clínica privada

La secuencia del clip, que actualmente forma parte de las investigaciones de las autoridades, muestra el instante cuando una mujer con uniforme azul le aplica una inyección en la nuca a la experta en gastronomía. En la toma también se ve al presunto médico de la clínica y a un costado a la pareja de la chef, Juan Fernando Lobo, registrando fotos del proceso con su móvil.

Tegucigalpa, Honduras.- Los últimos instantes de vida de la reconocida chef hondureña Sandra Díaz del Valle quedaron captados en un video que fue grabado por las cámaras de seguridad de la clínica privada en la que fue atendida previo a su muerte.

Luego se aprecia cuando Sandra ingresa a una pequeña sala de atención, recibida por dos hombres; el presunto médico y un enfermero, donde le suministran otros medicamentos. Se recuesta en la camilla mientras es atendida por uno de los individuos que vestía de uniforme rojo y un suéter negro.

En otro fragmento del material, se ve cuando Díaz del Valle se sienta en la camilla y bebe algo en un vaso. Posteriormente, se agravó y tuvo que ser movilizada al Hospital Escuela, según el reporte preliminar.

El fallecimiento de la querida chef Sandra Díaz del Valle se registró el pasado miércoles 10 de junio, justamente la fecha en que celebraba su cumpleaños número 46.

Conforme a las indagaciones y las declaraciones de Juan Fernando Lobo, el estado de salud de la chef se complicó luego de que se le suministrara una inyección en la nuca y otros medicamentos en el establecimiento privado.

Sandra manifestó haber sentido como electricidad tras el pinchazo en la nuca, antes de colapsar y morir.

Ante su grave condición, Sandra fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que la presentadora y chef hondureña ya no tenía signos vitales.

Tras la autopsia correspondiente, Medicina Forense irrumpió en su velorio para realizar nuevos estudios con la finalidad de descubrir si los medicamentos que le suministraron están relacionados con su deceso o no.

El pasado sábado 13 de junio, se realizó una misa de cuerpo presente en su honor, en la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en la colonia 15 de septiembre. Seguidamente, se realizó su sepelio en el cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel.