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Con el corazón roto, Juan Fernando Lobo da el último adiós a la chef Sandra Díaz del Valle

Horas antes de su muerte, "Juanfer" le dedicó un mensaje de amor en redes. Este sábado tuvo que despedirla para siempre en el cementerio Jardines de Paz

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 13:20
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Juan Fernando Lobo, conocido popularmente como "Juanfer", entre lágrimas le dio el adiós definitivo a su pareja, la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle. El cortejo fúnebre de Sandra partió desde la parroquia Santa Teresa de Jesús, en la colonia 15 de Septiembre, hasta el cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel, donde sus restos ahora descansan en paz.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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La muerte de la reconocida chef, registrada el pasado miércoles 10 de junio, conmocionó a toda Honduras, precisamente por ese día cumplió sus 46 años, dejando de luto a sus seres queridos y también a sus seguidores que no se perdían sus recetas llenas de alegría y autenticidad.

Foto: cortesía redes sociales
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Horas antes de su muerte, Juan Fernando le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños en redes sociales. "Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños la reina de mi corazón", escribió Juanfer, sin imaginar que ese sería el último día que la vería con vida.

Foto: cortesía redes sociales
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De acuerdo con las declaraciones del reconocido presentador, Sandra comenzó a sentirse mal durante ese mismo día, por lo cual acudió a una clínica estética privada, donde le suministraron una inyección en la nuca y otros medicamentos.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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Poco después, la chef hondureña manifestó que tras la inyección sintió como "electricidad" en su cuerpo, y minutos más tarde sufrió un colapso, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde lastimosamente llegó sin signos vitales. Las autoridades continúan investigando las causas exactas de su muerte.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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Juan Fernando Lobo, es un rostro familiar para los hondureños. Presentador de televisión, locutor de radio, productor, publicista y exdiputado del Congreso Nacional, construyó a lo largo de su carrera una presencia sólida en los medios y vida pública del país. Sin embargo, en los últimos años, ningún proyecto lo iluminó tanto como su historia de amor con la chef Sandra.

Foto: cortesía redes sociales
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La pareja compartió pantalla, proyectos y una complicidad que los convirtió en una de las parejas más queridas del país. Uno de los programas que mejor capturó esa química fue "La Receta del Amor", espacio en el que se mezclaba gastronomía, entretenimiento y vida personal. Aunque fuera de cámaras no era diferente, la pareja se prodigaba amor en su diario vivir y a través de redes sociales.

 Foto: cortesía redes sociales
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Sin embargo, Juan Fernando Lobo tuvo que decirle adiós a su "chaparrita", a quien recientemente le había propuesto matrimonio para toda la vida.

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La jornada para el último adiós de Sandra Díaz del Valle inició con una misa de cuerpo presente en la parroquia Santa Teresa de Jesús, a la que acudieron familiares, amigos, colegas y seres queridos, que quisieron acompañarla hasta el final.

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Tras la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre recorrió las calles de la capital hasta llegar al cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel.

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Con el corazón roto, entre lágrimas y recuerdos Juan Fernando Lobo acompañó el féretro de Sandra hasta que fue sepultado en el camposanto.

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Honduras está de luto, pero los restos de la querida chef y presentadora ahora descansan en paz.

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