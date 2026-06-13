Con el corazón roto, Juan Fernando Lobo da el último adiós a la chef Sandra Díaz del Valle

Horas antes de su muerte, Juan Fernando le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños en redes sociales. "Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo... Hoy está de cumpleaños la reina de mi corazón", escribió Juanfer, sin imaginar que ese sería el último día que la vería con vida.