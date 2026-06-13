Entre lágrimas y flores, familiares despiden a la chef Sandra Díaz del Valle

Familiares, amigos, colegas y seres queridos de la chef Sandra Díaz del Valle se congregaron este sábado 13 de junio en la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en la colonia 15 de septiembre, en Tegucigalpa, para realizar una misa de cuerpo presenta previo al último adiós.
Desde tempranas horas comenzaron a ingresar rostros conocidos al templo, entre abrazos y lágrimas.
Los restos mortales de la chef -que fueron velados en la funeraria San Miguel Arcángel- fueron trasladados a la parroquia entre emotividad. El féretro fue acompañado por sus familiares más cercanos.
El cuerpo de la chef Sandra fue recibido con arreglos florales y un respetuoso silencio mientras daba inicio la misa de cuerpo presente.
"Sandra ha sido llamada a la presencia del Señor, donde un día estaremos cada uno de nosotros, por eso hermanos aunque la separación física nos entristece a todos, nos conforta en nuestro interior porque el Señor, él sabe por qué ha permitido este momento", expresó el sacerdote encargado de auspiciar la misa previo al ingreso del féretro.
La chef hondureña falleció el pasado miércoles 10 de junio en una clínica privada de la capital. Sus familiares interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público por sospechas de mala praxis tras un reciente procedimiento estético.
El Ministerio Público sustrajo documentos del centro privado señalado para las respectivas indagaciones del caso que ha conmocionado al país en los últimos días. Además, como parte de la investigación, personal de Medicina Forense llegó al velatorio de Sandra Díaz del Valle para tomar muestra adicionales, que según fuentes vinculadas al proceso de investigación, no habían sido obtenidas durante la autopsia.