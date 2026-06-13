Inicia cortejo fúnebre: el último recorrido en despedida de Chef Sandra Díaz del Valle

Tras concluida la misa de cuerpo presente de la chef Sandra Díaz del Valle, desarrollada en la parroquia Santa Teresa de Jesús en la colonia 15 de Septiembre, su féretro fue trasladado hacia el lugar donde será su última morada. A continuación los detalles.
El cortejo fúnebre trasladó el cuerpo de la chef hondureña hacia el vehículo que la movilizó al cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel, al sur de la capital.
Durante la jornada previa, su velación se realizó en la funeraria Espíritu Santo, sobre el bulevar Suyapa.
La misa estuvo cargada de emotividad, pues desde la parroquia la recordaron como un ser alegre y carismático. También elevaron oraciones al creador rogando por el descaso eterno de su alma.
Tras la finalización del homenaje de cuerpo presente, familiares y seres queridos salieron detrás del cortejo visiblemente afectados por la partida de la reconocida chef hondureña, quien falleció justo el día de su cumpleaños, el reciente miércoles 10 de junio.
La chef Sandra fue un rostro muy querido y una figura destacada de la televisión hondureña, gracias a su carisma y profesionalismo en el ámbito culinario.
Díaz del Valle se desempeñaba actualmente como la chef oficial de la revista matutina "Venga la Alegría", transmitida por la cadena TV Azteca en Honduras.
Previamente, la chef Sandra dejó su huella con sus recetas en espacios como "Hoy Es Tu Día" de Canal 11, y también en "Café Caliente" de la cadena VTV.
También trabajaba de manera independiente trasladando sus conocimientos en talleres, cursos de cocina y asesorías culinarias.
La muerte de la chef ocurrió el día en el que se preparaba para celebrar su vida, y horas antes había publicado fotos en donde aparecía brindando uno de sus talleres de cocina. "Enseñar, compartir, servir, dar y todo con cariño es una bendición inmensa. Los espero en mis próximas clases de cocina. ¿Qué les gustaría que cocináramos, los leo?", escribió en sus redes, sin imaginar que ese sería el último.
De manera preliminar trascendió que la chef falleció poco después de haber acudido a una clínica estética del bulevar San Juan Bosco en Tegucigalpa, buscando atención por un fuerte malestar. De acuerdo con las declaraciones de su pareja, Juan Fernando Lobo, en la clínica le suministraron medicamentos y poco después la chef comenzó a manifestar que sentía "electricidad" en su cuerpo antes de desplomarse.
En un intento por salvar su vida, Sandra fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que llegó ya sin signos vitales. Su muerte se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público. Por su parte, Medicina Forense realizó nuevos análisis para determinar si la medicación que le aplicaron estaría relacionada con su deceso.