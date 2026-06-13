Inicia cortejo fúnebre: el último recorrido en despedida de Chef Sandra Díaz del Valle

La muerte de la chef ocurrió el día en el que se preparaba para celebrar su vida, y horas antes había publicado fotos en donde aparecía brindando uno de sus talleres de cocina. "Enseñar, compartir, servir, dar y todo con cariño es una bendición inmensa. Los espero en mis próximas clases de cocina. ¿Qué les gustaría que cocináramos, los leo?", escribió en sus redes, sin imaginar que ese sería el último.