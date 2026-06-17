Accidente de tránsito deja varios policías muertos y otros heridos en El Rodeo, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 17 de junio en el sector de El Rodeo, en el departamento de Comayagua, donde una unidad que trasladaba miembros de la Policía Nacional se vio involucrada en un fuerte accidente contra una rastra. Hasta el momento, la información disponible es limitada y se maneja con carácter preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes, varios agentes policiales habrían resultado muertos, según se observa en los primeros videos del accidente, donde se ven personas con los rostros desfigurados y tirados sobre el pavimento de la carretera CA-5. Además, se observa que otras personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

De igual forma, uno de los miembros policiales habría informado que varios de sus compañeros no responden y presuntamente no presentan signos vitales, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.