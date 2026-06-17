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Lista de los policías que viajaban en el bus accidentado en Comayagua, donde murieron varios agentes

Un accidente de tránsito entre un bus que transportaba agentes policiales y una rastra dejó varios fallecidos y heridos en el sector de El Rodeo, Villa de San Antonio, Comayagua

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 17:01
Lista de los policías que viajaban en el bus accidentado en Comayagua, donde murieron varios agentes

Al menos cuatro personas murieron y varios policías resultaron heridos tras el choque de una unidad policial contra una rastra en Comayagua.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Un trágico accidente dejó varios policías muertos y numerosos heridos en el sector de El Rodeo, Villa de San Antonio, Comayagua.

De manera preliminar, se informó que la unidad, que transportaba al menos a 35 policías, impactó contra una rastra cuando se dirigía de hacia Danlí, luego de haber visitado las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO), a donde llegaron para reclamar indumentaria policial nueva.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado cuatro personas fallecidas, entre ellas una mujer. A continuación, la lista de los policías que viajaban en la unidad accidentada:

Listado

Subinspector de Policía Nelson Flores

Clase I de Policía Osmin Fiallos

Agente de Policía Cinthia Acebedo

Agente de Policía Saida Viera

Agente de Policía Pablo Valladares

Agente de Policía Axel Cornejo

Agente de Policía Merlín Medina

Agente de Policía Dulce Suárez

Agente de Policía Óscar Rivera

Agente de Policía Yorbic Vallecillo

Agente de Policía Emerson Rodríguez

Agente de Policía Jonatan Vallecillo

Agente de Policía Mariano Maradiaga

Agente de Policía Esmelin Herrera

Agente de Policía Katia Zúñiga

Agente de Policía Soany Cantillano

Agente de Policía Darwin Castellanos

Agente de Policía Nora Zúñiga

Agente de Policía Ruth Rodríguez

Agente de Policía Edgardo Mendoza

Agente de Policía Angélica Blandón

Agente de Policía Nelson Sosa

Agente de Policía Marlon Núñez

Agente de Policía Jaime García

Agente de Policía Edgardo Sodia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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