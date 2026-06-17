Lista de los policías que viajaban en el bus accidentado en Comayagua, donde murieron varios agentes

Comayagua, Honduras.- Un trágico accidente dejó varios policías muertos y numerosos heridos en el sector de El Rodeo, Villa de San Antonio, Comayagua.

De manera preliminar, se informó que la unidad, que transportaba al menos a 35 policías, impactó contra una rastra cuando se dirigía de hacia Danlí, luego de haber visitado las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO), a donde llegaron para reclamar indumentaria policial nueva.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado cuatro personas fallecidas, entre ellas una mujer. A continuación, la lista de los policías que viajaban en la unidad accidentada: