Lista de los policías que viajaban en el bus accidentado en Comayagua, donde murieron varios agentes

Comayagua, Honduras.- Un trágico accidente dejó varios policías muertos y numerosos heridos en el sector de El Rodeo, Villa de San Antonio, Comayagua.
De manera preliminar, se informó que la unidad, que transportaba al menos a 35 policías, impactó contra una rastra cuando se dirigía de hacia Danlí, luego de haber visitado las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (DALPO), a donde llegaron para reclamar indumentaria policial nueva.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado cuatro personas fallecidas, entre ellas una mujer. A continuación, la lista de los policías que viajaban en la unidad accidentada:
Listado
Subinspector de Policía Nelson Flores
Clase I de Policía Osmin Fiallos
Agente de Policía Cinthia Acebedo
Agente de Policía Saida Viera
Agente de Policía Pablo Valladares
Agente de Policía Axel Cornejo
Agente de Policía Merlín Medina
Agente de Policía Dulce Suárez
Agente de Policía Óscar Rivera
Agente de Policía Yorbic Vallecillo
Agente de Policía Emerson Rodríguez
Agente de Policía Jonatan Vallecillo
Agente de Policía Mariano Maradiaga
Agente de Policía Esmelin Herrera
Agente de Policía Katia Zúñiga
Agente de Policía Soany Cantillano
Agente de Policía Darwin Castellanos
Agente de Policía Nora Zúñiga
Agente de Policía Ruth Rodríguez
Agente de Policía Edgardo Mendoza
Agente de Policía Angélica Blandón
Agente de Policía Nelson Sosa
Agente de Policía Marlon Núñez
Agente de Policía Jaime García
Agente de Policía Edgardo Sodia.