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La nueva vida Ivana Knöll, croata que se volvió a hacer viral ahora en el Mundial 2026

Ivana Knöll se ha vuelto nuevamente viral en otra Copa del Mundo, tal y como lo hizo en Qatar 2022, ahora lo ha empezado a hacer en United 2026

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 17:31
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Ivana Knöll se ha vuelto nuevamente viral en otra Copa del Mundo, tal y como lo hizo en Qatar 2022, ahora lo ha empezado a hacer en United 2026
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Ivana Mirjana Knöll es una modelo del país de Croacia y s.e hizo conocida en el Mundial de Fútbol en Qatar 2022.
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En dicha cita mundialista fue apodada como «La novia del Mundial», ​ así como en su momento lo fue Larissa Riquelme. Aunque se le conoce como 'Miss Croacia' no participó en el concurso.​
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Ahora Ivana Knöll ha vuelto aparecer y es en el Mundial United 2026 apoyando a su selección de Croacia en el debut ante Inglaterra.
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Aunque al final esta belleza de mujer se fue triste por la derrota de su país ante los ingleses, ella está cerca de cumplir uno de sus sueños.
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Ivana Knöll fue especialmente llamativo durante el Mundial de Qatar diputado en 2022, ya que no solo se hizo viral por físico, sino por lo que representaba y el mensaje que envió al mundo.
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La modelo croata sorprendió más por su forma de vestir pese a que habían puesto límite de vestimenta a las mujeres, ella decidió desafiar al sistema violando el estricto código de vestimenta implementado en el país hacia las mujeres.

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Su mensaje fue claro, que nadie le diría como vestirse cuando llegar a un estadio a apoyar a la selección de su país y las cámarse se fueron con ella.

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Una vez finalizada la Copa del Mundo, su vida dio un vuelco radical centrando su carrera en la música.

 Mariscal / EFE
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Se convirtió en DJ bajo el nombre de Knolldoll y ha dado conciertos en todo el mundo combinando música techno, electrónica y house.

 Mariscal / EFE
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Algunos de los principales escenarios que la han visto brillas han sido el festival Ultra Europe o la Formula 1, entre otros.

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Su debut en el mundo de la música llego de la mano del exfutbolista alemán, Lukas Podolski. Este la invito a participar en el festival Glucksgefunhle en el circuito de carreras de Hockenheim, Alemania. Y, desde entonces, no se ha bajado de los escenarios y ahora estaría trabajando en el Mundial como DJ

 Mariscal / EFE
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