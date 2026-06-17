La nueva vida Ivana Knöll, croata que se volvió a hacer viral ahora en el Mundial 2026

Ivana Knöll se ha vuelto nuevamente viral en otra Copa del Mundo, tal y como lo hizo en Qatar 2022, ahora lo ha empezado a hacer en United 2026
Ivana Mirjana Knöll es una modelo del país de Croacia y s.e hizo conocida en el Mundial de Fútbol en Qatar 2022.
En dicha cita mundialista fue apodada como «La novia del Mundial», así como en su momento lo fue Larissa Riquelme. Aunque se le conoce como 'Miss Croacia' no participó en el concurso.
Ahora Ivana Knöll ha vuelto aparecer y es en el Mundial United 2026 apoyando a su selección de Croacia en el debut ante Inglaterra.
Aunque al final esta belleza de mujer se fue triste por la derrota de su país ante los ingleses, ella está cerca de cumplir uno de sus sueños.
Ivana Knöll fue especialmente llamativo durante el Mundial de Qatar diputado en 2022, ya que no solo se hizo viral por físico, sino por lo que representaba y el mensaje que envió al mundo.
La modelo croata sorprendió más por su forma de vestir pese a que habían puesto límite de vestimenta a las mujeres, ella decidió desafiar al sistema violando el estricto código de vestimenta implementado en el país hacia las mujeres.
Su mensaje fue claro, que nadie le diría como vestirse cuando llegar a un estadio a apoyar a la selección de su país y las cámarse se fueron con ella.
Una vez finalizada la Copa del Mundo, su vida dio un vuelco radical centrando su carrera en la música.
Se convirtió en DJ bajo el nombre de Knolldoll y ha dado conciertos en todo el mundo combinando música techno, electrónica y house.
Algunos de los principales escenarios que la han visto brillas han sido el festival Ultra Europe o la Formula 1, entre otros.
Su debut en el mundo de la música llego de la mano del exfutbolista alemán, Lukas Podolski. Este la invito a participar en el festival Glucksgefunhle en el circuito de carreras de Hockenheim, Alemania. Y, desde entonces, no se ha bajado de los escenarios y ahora estaría trabajando en el Mundial como DJ