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Sus rostros: Ellas eran Roxana y Nasly, madre e hija que fallecieron tras ser embestidas en la CA-5

Los cuerpos sin vida de la madre y su pequeña hija quedaron tendidos en el lugar, tras haber sido atropelladas por un vehículo tipo pick up color negro en la CA-5

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 09:46
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La madre e hija que murieron atropelladas en la carretera CA-5 ya fueron identificadas. Aquí los detalles de lo que se sabe del caso.

Foto: Redes sociales
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La madre fue identificada como Roxana Paola Velásquez, quien residía en la comunidad del Rosario, departamento de Comayagua.

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La menor de tres años fue identificada como Nasly Adriana Velásquez. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

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Nasly y su madre salieron a comprar cuando fueron embestidas por un pick-up color negro. Información preliminar indica que el vehículo venía a exceso de velocidad.

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El hecho ocurrió en la carretera CA-5 a la altura de Comayagua. A la zona llegaron varios miembros de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para ralizar las dilegncias correspondientes.

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El pick-up color negro quedó con graves daños en la parte delantera. Las víctimas sufrieron un fuerte impacto. Hasta el momento no se ha dado a conocer quién es el conductor del vehículo. Los cuerpos de las víctimas quedaron en el pavimento.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer quién es el conductor del vehículo. Los cuerpos de las víctimas quedaron en el pavimento.

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Las autoridades serán las encargadas de deducir responsabilidades del fatal accidente que acabó con la vida de una madre y su hija pequeña.

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El accidente ocurrió el pasado lunes 12 de octubre en horas de la noche. Las dos víctimas fallecieron en el momento por el fuerte impacto.

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En redes sociales, varios amigos han lamentado lo ocurrido: Qué lamentable lo ocurrido, fortaleza a la familia Velásquez.

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