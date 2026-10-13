Sus rostros: Ellas eran Roxana y Nasly, madre e hija que fallecieron tras ser embestidas en la CA-5

La madre e hija que murieron atropelladas en la carretera CA-5 ya fueron identificadas. Aquí los detalles de lo que se sabe del caso.
La madre fue identificada como Roxana Paola Velásquez, quien residía en la comunidad del Rosario, departamento de Comayagua.
La menor de tres años fue identificada como Nasly Adriana Velásquez. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Nasly y su madre salieron a comprar cuando fueron embestidas por un pick-up color negro. Información preliminar indica que el vehículo venía a exceso de velocidad.
El hecho ocurrió en la carretera CA-5 a la altura de Comayagua. A la zona llegaron varios miembros de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para ralizar las dilegncias correspondientes.
El pick-up color negro quedó con graves daños en la parte delantera. Las víctimas sufrieron un fuerte impacto. Hasta el momento no se ha dado a conocer quién es el conductor del vehículo. Los cuerpos de las víctimas quedaron en el pavimento.
Hasta el momento no se ha dado a conocer quién es el conductor del vehículo. Los cuerpos de las víctimas quedaron en el pavimento.
Las autoridades serán las encargadas de deducir responsabilidades del fatal accidente que acabó con la vida de una madre y su hija pequeña.
El accidente ocurrió el pasado lunes 12 de octubre en horas de la noche. Las dos víctimas fallecieron en el momento por el fuerte impacto.
En redes sociales, varios amigos han lamentado lo ocurrido: Qué lamentable lo ocurrido, fortaleza a la familia Velásquez.