" Le dije: 'hija, no tengo pisto para comprar yuca'": madre relata los últimos momentos de su hija con cáncer

Con lágrimas en los ojos, una madre relató los últimos momentos con vida de su hija de cuatro años, identificada como Yamileth Gutiérrez, quien falleció en San Pedro Sula, Cortés, luego de haber llegado desde La Mosquitia, Gracias a Dios, en busca de atención médica.
La madre contó que viajó desde esa remota zona del país con la esperanza de que su hija recibiera el tratamiento que necesitaba. La foto muestra a la madre con su hija sin vida en brazos en la Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
Según relató la madre durante una entrevista al medio HCH, Yamileth permaneció 16 días internada en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.
La pequeña había sido ingresada debido a los problemas de salud que presentaba, de acuerdo con el testimonio de su progenitora, su hija fue diagnosticada con cáncer.
Al recordar las horas previas al fallecimiento, la madre contó que su hija llevaba varios días con fiebre y tenía falta de apetito.
La progenitora de la menor recordó que la pequeña en sus últimos días le pedía yuca. Horas antes de fallecer, empezó a vomitar sangre.
“La verdad tiene cáncer, tiene una pelota grande aquí”, relató la madre de la menor mientras se señalaba el cuello.
“Tenía cuatro días con fiebre, no comía; todo el día solo pedía yuca. Le dije: 'Hija, no tengo pisto para comprar yuca'; y desde las cuatro de la mañana vomitó pura sangre”, relató la madre.
Según el relato de la mujer, Yamileth vomitó aproximadamente cinco veces. Pese a lo ocurrido, la niña le pidió que no la llevara nuevamente al hospital.
“Desde las cuatro de la mañana vomitó pura sangre”, describió la madre los últimos momentos con vida de su bebé. La progenitora explicó que la menor ya había sido dada de alta del hospital. No obstante, cuando ambas se encontraban en el lugar donde se alojaban en SPS, la pequeña comenzó a vomitar en repetidas ocasiones y después falleció. Aunque el diagnóstico no ha sido confirmado por el hospital Mario Catarino Rivas, donde permaneció interna, su madre confirmó que ella fue diagnosticada con cáncer.