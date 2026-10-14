" Le dije: 'hija, no tengo pisto para comprar yuca'": madre relata los últimos momentos de su hija con cáncer

“Desde las cuatro de la mañana vomitó pura sangre”, describió la madre los últimos momentos con vida de su bebé. La progenitora explicó que la menor ya había sido dada de alta del hospital. No obstante, cuando ambas se encontraban en el lugar donde se alojaban en SPS, la pequeña comenzó a vomitar en repetidas ocasiones y después falleció. Aunque el diagnóstico no ha sido confirmado por el hospital Mario Catarino Rivas, donde permaneció interna, su madre confirmó que ella fue diagnosticada con cáncer.