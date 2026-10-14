Encuentran a un muerto embolsado en carretera a Ticamaya, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Este miércoles un cuerpo de una persona muerta fue hallado en el interior de una bolsa a la orilla de la carretera a Ticamaya en San Pedro Sula, Cortés.
Los restos de la víctima, aparentemente de un hombre, fueron arrojados hacia los matorrales. En la escena se observó que la bolsa fue amarrada con una cinta color verde fosforecente a la altura del abdomen del fallecido.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el perímetro e iniciaron las primeras investigaciones del crimen. Además, se apersonó un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico con el fin de hacer la autopsia y conocer los motivos de esta muerte.
De igual forma, se está a la espera de que las autoridades proporcionen la identidad de la víctima.
Encuentran a un hombre muerto en Olancho
Por otro lado, en este mismo miércoles en el municipio de Juticalpa (Olancho) fue hallado sin vida un ciudadano, de aproximadamente 45 años de edad.
De acuerdo a Guayape TV fue localizado en una zona desolada de la aldea La Concepción, a inmediaciones del cementerio. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido. Asimismo, se detalló que la víctima estaba atado de sus extremidades y presentaba signos de haber recibido golpes.
Elementos de la DPI y de Medicina Forense arribaron a la zona para iniciar las indagaciones de esta muerte y realizar el levantamiento cadáverico.
Hasta el pasado 9 de octubre, en el territorio nacional se contabilizaron 1,997 homicidios, según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). A poco menos de tres meses para finalizar 2026, estas cifras se acercan a las reportadas en 2025, año en que se registró un total de 2,474 homicidios.