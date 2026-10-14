Encuentran a un muerto embolsado en carretera a Ticamaya, Cortés

San Pedro Sula, Honduras.- Este miércoles un cuerpo de una persona muerta fue hallado en el interior de una bolsa a la orilla de la carretera a Ticamaya en San Pedro Sula, Cortés.

Los restos de la víctima, aparentemente de un hombre, fueron arrojados hacia los matorrales. En la escena se observó que la bolsa fue amarrada con una cinta color verde fosforecente a la altura del abdomen del fallecido.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el perímetro e iniciaron las primeras investigaciones del crimen. Además, se apersonó un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico con el fin de hacer la autopsia y conocer los motivos de esta muerte.