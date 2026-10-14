Condenan a seis años de prisión a adolescente por crimen de la tiktoker “Katy Mazorca”

Colón, Honduras.- Luego de casi 7 meses del crimen de la creadora de contenido Katerin Carmiel Mejía Argueta, conocida como "Katy Mazorca", una adolescente fue condenada a seis años de prisión por su participación en el asesinato del caso que conmocionó a la población de Colón. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa durante una audiencia de juicio oral y público celebrada bajo reserva, informó el Ministerio Público. La menor fue declarada culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, asesinato, asociación para delinquir y robo con violencia e intimidación. Además, el juez le impuso las penas accesorias correspondientes.

La condena se obtuvo mediante la figura de estricta conformidad, a la que se acogieron la acusada, con el consentimiento de su padre, y las partes procesales durante la audiencia.

El caso ocurrió la noche del miércoles 15 de abril de 2026, cuando familiares reportaron la desaparición de la joven creadora de contenido en TikTok. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por este mismo asesinato, otros dos adultos permanecen bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

Sobre el caso

Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de "Katy Mazorca" en una finca de palma africana, cerca del sector donde se construye el hospital San Isidro, en Tocoa, Colón. Las investigaciones, desarrolladas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Medicina Forense y la Fiscalía, permitieron reconstruir las circunstancias del crimen mediante el análisis de videos, testimonios y peritajes de informática forense. Según las investigaciones fiscales, la joven fue citada bajo engaños por uno de los implicados con el pretexto de asistir a la inauguración de una discoteca en Trujillo, también en el departamento de Colón.