"Soy testigo de todo. Me hicieron hacer cosas que yo no quise": supuesta pareja de Katherine presenció su crimen

Katherine Mejía Argueta, conocida en redes sociales como Katy “La Mazorca”, fue encontrada degollada en Tocoa, Colón, la mañana de este jueves. Su presunta pareja confesó que participó en el crimen y que lo “hicieron hacer cosas que no quiso”. Aquí los detalles.
Oscar Adonis, presunta pareja de Katherine Mejía, fue capturado esta tarde junto a dos personas más, tras ser señalado como sospechosos de su crimen. Después, el mismo Adonis reveló que participó en su muerte, siendo él quien la llevó engañada para que la asesinaran, asegurando que también lo raptaron con ella.
"A mí también me raptaron con ella. En ese momento yo viví todo (el crimen). También estuve involucrado porque me obligaron a hacer cosas que no quería; a mí me obligaron", relató.
Confesó que él “tenía una relación escondida con Kathy Mazorca”, por lo que lo usaron como cómplice para participar en su rapto. “Ellos me interceptaron y quisieron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo. Y no tuve otra opción”, confesó.
Añadió que “los asesinos fueron Jeffrey Hernández, Abigail y Melissa”, y que todo el crimen fue luego de la muerte "del barbero, el esposo de Abigail. Supuestamente mi pareja (Katherine) fue quien lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella", explicó.
Manifestó que trataron de hacer todo lo posible para poderla interceptar, usándolo a él como anzuelo: “Porque yo estuve en todo momento con ellos, desde que la montaron, para dónde la llevamos, qué hicimos, cómo se hizo. Yo soy testigo de todo.”
Adonis contó que habían quedado de salir a dar un paseo, cuando “a mí ya me habían interceptado, me tenían amenazado que si yo no la hacía llegar al lugar que ellos me decían, que me iban a matar. O sea, una de dos, y quería plata o plomo”.
Continuó: "A mí me amenazaron que si yo no me involucraba, que el muerto iba a ser yo con ella. Entonces a mí me hicieron hacer cosas que yo no quise con mi pareja. Cuando nosotros fuimos interceptados, nosotros estábamos en la escuela, en el barrio La Salomón Martínez, en la escuela Rotario número 1. Ahí es donde ellos nos interceptan a los dos".
“Yo y ella estábamos encima de la moto a punto de partir porque íbamos rumbo a Trujillo, cuando ellos ya tenían planeado todo, yo ya sabía, pero no tenía cómo advertirle a mi pareja. Entonces tuve que acceder y ahí estábamos los dos, me apuntaron con armas, le apuntaron a ella, me la bajaron, de ahí la montaron y regresaron por mí y me dijeron que también caminara con ellos”, dijo el joven visiblemente afectado.
Según se conoció con su relato, a Katherine Mejía la asesinaron frente al hospital San Isidro, en Las Palmeras, entre las 8:30 p. m. y 9:00 p. m., lugar donde la bajaron golpeándola y empezaron a puñalearla sin piedad.
"A mí me dejaron adentro del carro amarrado y con la boca tapada, entonces solo miré mientras Abigaíl y Melissa la tomaban del pelo y le levantaron la cabeza para que Jeffrey Hernández le cortara el cuello a ella", mencionó.
El hallazgo del cuerpo de Katherine Mejía se produjo en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras. Un campesino de la zona relató que fueron unos niños quienes encontraron el cadáver mientras buscaban leña. “Fuimos a ver y estaba degollada”.