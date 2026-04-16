Muerte de Tiktoker Katherin Mejía es producto de una venganza, según la Policía

Sin embargo, está en proceso la aprehensión de dos jóvenes más que habrían raptado a la adolescente Katherin Mejía, la noche del miércoles 15 de abril, de una colonia de Tocoa, y que la Policía los tiene plenamente identificados.La madre de Katherin relató que "ella salió y me dijo, que iba a salir con un amigo; fue uno el que la citó". Agregó: "dice el muchacho que estaba con ella, sentados ahí en la escuela (Rotario I) de la (colonia) Salomón Martínez, que llegaron tres tipos armados, la agarraron, la arrastraron y la montaron a un (carro) turismo, color gris".Entre lagrimas, lamentó que "es un dolor que ninguna madre espera, esto es duro, uno quiere mejor morirse; mirar una hija tirada así, peor una hembra, nunca me imaginé que me pudiera pasar esto que estoy pasando".