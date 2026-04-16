Muerte de Tiktoker Katherin Mejía es producto de una venganza, según la Policía

Colón, Honduras.- Los tres hombres que habrían raptado a la menor de edad Katherin Mejía Argueta, quien fue encontrada muerta este jueves en Tocoa, Colón, ya fueron plenamente identificados por la Policía Nacional (PN). Así lo declaró el portavoz y director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, el comisionado de Policía, Wilber Mayes. "Ya tenemos capturado al primer sospechoso de haberle dado muerte a esta señorita, reconocida TikToker, en ese sector de nuestro país". El alto oficial indicó que bebido a las investigaciones técnico científicas realizadas por distintas unidades policiales, y el testimonio de testigos protegidos, lograron dar con el paradero del supuesto asesino de Katherin Mejía, conocida popularmente en su natal Tocoa y en las redes sociales como "La Mazorka". "También tenemos vinculados a dos más que ya están siendo capturados en este momento y posteriormente van ha ser presentados ante las autoridades del Ministerio Público, por los delitos constitutivos de privación injusta de la libertad y asesinato", precisó el comisionado Mayes.

Un capturado

El hombre que ya ha sido detenido, considerado uno de los tres autores materiales del crimen de Mejía Argueta, de 17 años de edad, responde al nombre de Jefry Johan Rodríguez Hernández, de 21 años de edad, originario del municipio de Tocoa, Colón.

Sin embargo, está en proceso la aprehensión de dos jóvenes más que habrían raptado a la adolescente Katherin Mejía, la noche del miércoles 15 de abril, de una colonia de Tocoa, y que la Policía los tiene plenamente identificados. La madre de Katherin relató que "ella salió y me dijo, que iba a salir con un amigo; fue uno el que la citó". Agregó: "dice el muchacho que estaba con ella, sentados ahí en la escuela (Rotario I) de la (colonia) Salomón Martínez, que llegaron tres tipos armados, la agarraron, la arrastraron y la montaron a un (carro) turismo, color gris". Entre lagrimas, lamentó que "es un dolor que ninguna madre espera, esto es duro, uno quiere mejor morirse; mirar una hija tirada así, peor una hembra, nunca me imaginé que me pudiera pasar esto que estoy pasando".

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo sin vida de la adolescente fue hallado a un kilómetro de distancia de la carretera CA-13, en la zona conocida como Las Palmeras, en Tocoa, dentro de una plantación de palma africana, por personas que circulaban por esa zona. Los colonos de Las Palmeras alertaron a las autoridades policiales, de la existencia del cadáver de una mujer y a los pocos minutos, una patrulla policial con varios agentes se hicieron presentes en el lugar para constatar el aviso recibido. El cuerpo de Katherin, conocida como "La Mazorka", tenía múltiples señales de haber sido torturada, su brazos flagelados, su rostro ensangrentado y semidecapitada. Due dejada a un lado de las plantas de palma africana. A su 17 años de edad, Katherin tenía miles de seguidores en la red social TikTok, sus videos alcanzaban miles de visualizaciones en pocas horas, especialmente sobre su rutina diaria y de la actividad del modelaje que realizaba para marcas de comercios locales de Tocoa.