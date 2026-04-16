"Estaba degollada": Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón

Tras una intensa búsqueda, este jueves -16 de abril- se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Katherine Mejía, reconocida modelo y creadora de contenido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.
La joven, conocida en redes sociales como “La Mazorca”, había sido reportada como desaparecida el día anterior.
La madre de la joven dijo que Katherine salió en horas de la noche junto a un amigo, sin dar detalles de su identidad, pero jamás imaginó que aparecería sin vida.
El hallazgo se produjo en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa.
De acuerdo con informes preliminares, el cuerpo de Mejía presentaba signos de violencia.
Un campesino de la zona relató que fueron unos niños quienes encontraron el cadáver mientras buscaban leña.
“Fuimos a ver y estaba degollada”, manifestó el testigo sobre la escena.
Tras el hallazgo, personas del sector alertaron a las autoridades para que se desplazaran al lugar.
Elementos policiales y personal forense llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.
Las autoridades realizan el levantamiento cadavérico como parte del proceso legal.
Asimismo, se iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.
El hallazgo se dio luego de varias horas de búsqueda por parte de las autoridades y personas cercanas a la joven.
La muerte de Mejía ha generado consternación entre sus seguidores y la comunidad local.