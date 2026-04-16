  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Estaba degollada": Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón

La joven Katherine Mejía, modelo y creadora de contenido conocida como “La Mazorca”, fue hallada sin vida en una plantación de palma africana en Tocoa, Colón

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 12:50
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
1 de 14

Tras una intensa búsqueda, este jueves -16 de abril- se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Katherine Mejía, reconocida modelo y creadora de contenido en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.

Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
2 de 14

La joven, conocida en redes sociales como “La Mazorca”, había sido reportada como desaparecida el día anterior.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
3 de 14

La madre de la joven dijo que Katherine salió en horas de la noche junto a un amigo, sin dar detalles de su identidad, pero jamás imaginó que aparecería sin vida.

Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
4 de 14

El hallazgo se produjo en una solitaria plantación de palma africana en las cercanías de Tocoa.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
5 de 14

De acuerdo con informes preliminares, el cuerpo de Mejía presentaba signos de violencia.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
6 de 14

Un campesino de la zona relató que fueron unos niños quienes encontraron el cadáver mientras buscaban leña.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
7 de 14

“Fuimos a ver y estaba degollada”, manifestó el testigo sobre la escena.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
8 de 14

Tras el hallazgo, personas del sector alertaron a las autoridades para que se desplazaran al lugar.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
9 de 14

Elementos policiales y personal forense llegaron a la zona para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
10 de 14

Las autoridades realizan el levantamiento cadavérico como parte del proceso legal.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
11 de 14

Asimismo, se iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
12 de 14

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
13 de 14

El hallazgo se dio luego de varias horas de búsqueda por parte de las autoridades y personas cercanas a la joven.

 Foto: redes sociales
Estaba degollada: Katherine Mejía, tiktoker hallada muerta y con signos de tortura en Colón
14 de 14

La muerte de Mejía ha generado consternación entre sus seguidores y la comunidad local.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos