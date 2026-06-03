Olimpia confirma el fichaje de jugador uruguayo de cara al Apertura 2026 y Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia está actuando de manera silenciosa en este mercado de fichajes, pero lo que tienen claro es que deben reforzar sus áreas débiles para competir por los títulos que estarán en juego en el próximo semestre. Tal como lo había adelantado EL HERALDO, el cuadro merengue confirmó mediante comunicado en redes sociales, la llegada de su segundo fichaje de cara a la siguiente temporada de la Liga Nacional y Copa Centroamericana.

"El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista uruguayo Carlos Emanuel Cuello Azambuya, quien se unirá a nuestra institución para reforzar la banda izquierda del equipo", indicó. El último equipo del zurdo charrúa fue el Club Ciudad Bolívar de la segunda división de Argentina, tiene tiene 31 años y también puede jugar como extremo izquierdo. Ha jugado para equipos como: Rampla Jr, Miramar, Colón FC y Club Atlético Cerro de su país. Otros de los equipos en los que también participó: Club Atlético Juventud, Bellavista, Cerrito, Albión y Club Atlético Cerro, consolidándose como un jugador de experiencia y regularidad en el fútbol de su país.