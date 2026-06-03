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Lech Poznan compró a Luis Palma de manera definitiva: Los millones que pagó al Celtic

El catracho se convierte en la compra más cara en toda la historia de la institución polaca

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 09:11
Lech Poznan compró a Luis Palma de manera definitiva: Los millones que pagó al Celtic

Equipos de España se habían ido en busca del fichaje del catracho.

Foto: Cortesía.

Poznán, Polonia.- Luis Palma se queda en Polonia. Tras firmar un temporadón con el campeón Lech Poznán, el atacante hondureño no regresará al Celtic ya que el club polaco activó la cláusula de rescisión para adueñarse de su ficha.

El Lech Poznán tenía hasta el 8 de junio para ejecutar la compra de Palma, fijada en 4 millones de euros, y este miércoles confirmó que el jugador ya pertenece completamente a la entidad luego de abonar esa cifra al equipo escocés.

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Cabe recordar que el catracho debía volver a Escocia tras finalizar su cesión, pero ahora seguirá jugando en la liga polaca después de firmar un contrato por tres temporadas.

"Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC escocés. Luis se ha convertido en jugador del Kolejorz hasta el 30 de junio de 2029", anunció el Lech Poznán a través de sus redes sociales.

El Celtic estaba presionando al conjunto polaco y aseguraba tener otras propuestas por el fichaje del catracho. Sin embargo, desde Poznán han hecho un gran esfuerzo económico por retenerlo y ahora de forma permanente.

Es importante mencionar que con este traspaso, Luis Palma se convierte en la compra más cara en toda la historia de la institución.

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Las cifras del 'Bicho' con el Lech Poznán justifican parte del interés. Disputó un total de 45 partidos, marcando 11 goles, ofreciendo 7 asistencias y fue determinante para la obtención del reciente título.

Su influencia en el juego por banda y su capacidad para generar ocasiones le convirtieron en una pieza clave en la campaña.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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