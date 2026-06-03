¿Menores de edad podrán tener licencia para conducir? Esto propone iniciativa

Aunque para muchos la propuesta es “absurda”, para el diputado Yuri Sabas la aprobación de licencias a menores de edad reduciría el número de accidentes vehiculares, pues permitiría llevar un mejor control. ¿Qué propone la iniciativa?
El diputado del Partido Liberal, Yury Sabas, mencionó que la presentación de un proyecto de decreto ante el Congreso Nacional de para legalizar y regular la emisión de la licencia de conducir para menores de edad.
La medida será específicamente para jóvenes de entre 16 y 18 años, con el propósito de llevar un mejor orden y evitar mayores accidentes.
"La próxima semana voy a presentar en el Congreso un proyecto de decreto para darles licencia a los jóvenes de 16 a 18 años. Ojo, es para poner orden", detalló el funcionario.
Según explicó el diputado, en el país hay cientos de menores de edad que ya manejan carros y motos sin contar con la certificación legal.
Por lo anterior, a través de la licencia de conducir, Sabas aseguró que se llevará un control obligatorio, bajo algunas medidas que se tendrán que tomar en caso de aprobarse.
El proyecto de ley a presentar establece estrictos protocolos para los solicitantes, pues se busca que los padres asuman la responsabilidad civil y penal de estos menores.
Entre los requisitos planteados se encuentran contar con el consentimiento firmado por parte de los padres de familia o tutores. La medida ha sido cuestionada por los mismos hondureños, quienes manifiestan que “la licencia de conducir no evitará un accidente”.
El vehículo deberá estar cubierto obligatoriamente por una póliza de seguro de vida y de daños contra terceros. "Todo joven de 16 a 18 años que pretenda solicitar la licencia tiene que tener el visto bueno de sus padres, y el vehículo debe contar con un seguro de vida y de daños contra terceros", explicó Sabas.
Además, deberán aprobar un curso de conducción certificado previo a recibir el documento legal. Cabe mencionar que la intención es que este beneficio ayude a los estudiantes que trabajan y necesitan movilizarse. Aunque la medida no ha sido presentada ante el Congreso, según explicó Sabas, se hará en las próximas sesiones.