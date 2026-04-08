La raptaron frente a su hijo y era vendedora de drogas: Flor Matute, decapitada en Sulaco

La mujer que fue hallada decapitada y semidesnuda en un cementerio municipal en Sulaco, Yoro, fue identificada como Flor Marisela Matute, de 37 años de edad. ¿Quiénes y por qué la habrían asesinado?
Familiares relataron que la víctima era madre de dos varones y que, además, no tenía problemas con nadie.
Los familiares aseguraron que Flor Matute fue raptada frente a su hijo. “Ella no tenía problemas y tenía dos hijos. El hijo menor vio cuando se la llevaron”, indicaron.
Según sus familiares, la mujer era comerciante y tenía su casa en Victoria, Yoro. Su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 6 de abril.
¿Quiénes están detrás del crimen? De acuerdo con Wilber Mayes, director de Comunicación y Estrategia de la Policía Nacional: “Según las investigaciones técnicas que se manejan en la zona, a través de la Dipampco, se supone que los hechores de este crimen serían miembros de la banda ‘El Diablo’”.
Mayes informó que “esta señora era vendedora independiente de alucinógenos, de drogas”, por lo que una de las hipótesis que se maneja es una disputa de territorio.
Otro dato relevante que dio la Policía es que había sido detenida en agosto de 2024 por el delito de tráfico de drogas; en ese momento estaba en compañía de otro individuo.
Los familiares detallaron que fueron dos hombres los que se llevaron a Flor y que andaban con arma blanca y una R-15; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.
El Cártel del Diablo, principal sospechoso del crimen, es una peligrosa banda que opera en la zona. Las autoridades continuarán con las investigaciones.
"La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, dijo su familia.