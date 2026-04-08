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La raptaron frente a su hijo y era vendedora de drogas: Flor Matute, decapitada en Sulaco

El Cártel del Diablo habría raptado y decapitado a Flor Matute. La mujer ya había sido detenida por la venta de drogas. Esta es la hipótesis sobre por qué le quitaron la vida

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 16:44
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La mujer que fue hallada decapitada y semidesnuda en un cementerio municipal en Sulaco, Yoro, fue identificada como Flor Marisela Matute, de 37 años de edad. ¿Quiénes y por qué la habrían asesinado?

 Foto: Redes sociales
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Familiares relataron que la víctima era madre de dos varones y que, además, no tenía problemas con nadie.

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Los familiares aseguraron que Flor Matute fue raptada frente a su hijo. “Ella no tenía problemas y tenía dos hijos. El hijo menor vio cuando se la llevaron”, indicaron.

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Según sus familiares, la mujer era comerciante y tenía su casa en Victoria, Yoro. Su cuerpo fue hallado sin vida el pasado 6 de abril.

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¿Quiénes están detrás del crimen? De acuerdo con Wilber Mayes, director de Comunicación y Estrategia de la Policía Nacional: “Según las investigaciones técnicas que se manejan en la zona, a través de la Dipampco, se supone que los hechores de este crimen serían miembros de la banda ‘El Diablo’”.

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Mayes informó que “esta señora era vendedora independiente de alucinógenos, de drogas”, por lo que una de las hipótesis que se maneja es una disputa de territorio.

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Otro dato relevante que dio la Policía es que había sido detenida en agosto de 2024 por el delito de tráfico de drogas; en ese momento estaba en compañía de otro individuo.

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Los familiares detallaron que fueron dos hombres los que se llevaron a Flor y que andaban con arma blanca y una R-15; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

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El Cártel del Diablo, principal sospechoso del crimen, es una peligrosa banda que opera en la zona. Las autoridades continuarán con las investigaciones.

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"La sacaron de su casa alrededor de las 4:00 de la mañana y nos dimos cuenta de que era ella a las 7:00”, dijo su familia.

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