  1. Inicio
  2. · Honduras

Pocas horas de lluvia bastaron para colapsar San Pedro Sula

Convertidas en lagunas amanecieron este miércoles varias zonas de la capital industrial, luego de que las lluvias de anoche provocaran corrientadas en las calles sampedranas

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 07:52

San Pedro Sula, Honduras.-Las intensas lluvias registradas durante la noche del martes y esta madrugada provocaron inundaciones y fuertes corrientes en distintos sectores de San Pedro Sula, generando complicaciones para conductores y peatones desde las primeras horas del día.

Aunque las precipitaciones no se prolongaron por varias horas, la cantidad de agua caída en poco tiempo fue suficiente para anegar calles y avenidas principales, según evidencian múltiples videos compartidos por ciudadanos a través de redes sociales.

Una persona muerta, vehículos varados e inundaciones: caos tras las lluvias en SPS

Uno de los puntos más afectados fue el tramo comprendido entre la estación de servicio ubicada frente a City Mall y la Gran Central Metropolitana, donde se reporta una considerable acumulación de agua que dificulta esta mañana la circulación vehicular y obliga a muchos conductores a reducir la velocidad para evitar accidentes.

Las lluvias también provocaron afectaciones en las cercanías del Hotel Copantl, frente al centro comercial Multiplaza, donde las corrientes de agua cubrieron parte de la vía y complicaron el tránsito durante las primeras horas de la mañana.

En el barrio Medina, una de las zonas tradicionalmente vulnerables a este tipo de fenómenos, una lluvia de pocos minutos bastó para convertir varias calles en ríos urbanos. Los videos muestran fuertes corrientes descendiendo por las vías, arrastrando basura y dificultando el paso de vehículos.

Salud insta a las embarazadas a vacunarse para frenar los casos de tos ferina

Ante la situación, las autoridades recomendaron a la población utilizar rutas alternas y tener precaución al conducir, así como evitar cruzar calles inundadas.

Las autoridads investigan además la muerte de una persona, aparentemente en condición de calle, que habría sido arrastrada por la corriente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias