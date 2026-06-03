Pocas horas de lluvia bastaron para colapsar San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Las intensas lluvias registradas durante la noche del martes y esta madrugada provocaron inundaciones y fuertes corrientes en distintos sectores de San Pedro Sula, generando complicaciones para conductores y peatones desde las primeras horas del día. Aunque las precipitaciones no se prolongaron por varias horas, la cantidad de agua caída en poco tiempo fue suficiente para anegar calles y avenidas principales, según evidencian múltiples videos compartidos por ciudadanos a través de redes sociales.

Uno de los puntos más afectados fue el tramo comprendido entre la estación de servicio ubicada frente a City Mall y la Gran Central Metropolitana, donde se reporta una considerable acumulación de agua que dificulta esta mañana la circulación vehicular y obliga a muchos conductores a reducir la velocidad para evitar accidentes. Las lluvias también provocaron afectaciones en las cercanías del Hotel Copantl, frente al centro comercial Multiplaza, donde las corrientes de agua cubrieron parte de la vía y complicaron el tránsito durante las primeras horas de la mañana.

En el barrio Medina, una de las zonas tradicionalmente vulnerables a este tipo de fenómenos, una lluvia de pocos minutos bastó para convertir varias calles en ríos urbanos. Los videos muestran fuertes corrientes descendiendo por las vías, arrastrando basura y dificultando el paso de vehículos.