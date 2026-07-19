Matan a un hombre y a su hijo de un año de edad en Teupasenti, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Un hombre y su hijo, un infante de un año de edad, fueron asesinados por sicarios, la noche del sábado en el municipio de Teupasenti, en el departamento de El Paraíso.

El hecho violento se registró aproximadamente a las 8:00 de la noche del sábado 18 de julio, en la aldea El Trapiche, jurisdicción de Teupasenti.

De acuerdo con la información recabada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la zona, varios sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la casa de Marco Antonio Suárez Soto. Al estar frente a la vivienda, uno de los sujetos llamó por su nombre a Marco; él salió a la puerta, y acto seguido, uno de los gatilleros abrió fuego contra él.

Marco Antonio intentó evitar el violento ataque, refugiándose en uno de los cuartos de su casa, creyendo que el criminal no entraría a la vivienda, sin embargo, el atacante entró y siguió disparando hasta matarlo.