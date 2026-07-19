Matan a un hombre y a su hijo de un año de edad en Teupasenti, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Un hombre y su hijo, un infante de un año de edad, fueron asesinados por sicarios, la noche del sábado en el municipio de Teupasenti, en el departamento de El Paraíso.
El hecho violento se registró aproximadamente a las 8:00 de la noche del sábado 18 de julio, en la aldea El Trapiche, jurisdicción de Teupasenti.
De acuerdo con la información recabada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la zona, varios sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la casa de Marco Antonio Suárez Soto. Al estar frente a la vivienda, uno de los sujetos llamó por su nombre a Marco; él salió a la puerta, y acto seguido, uno de los gatilleros abrió fuego contra él.
Marco Antonio intentó evitar el violento ataque, refugiándose en uno de los cuartos de su casa, creyendo que el criminal no entraría a la vivienda, sin embargo, el atacante entró y siguió disparando hasta matarlo.
En medio del tiroteo, uno de los hijos de Marco, de nombre Marco Huriel Suárez Velásquez, de un año de edad, fue alcanzado por uno de los proyectiles, y lamentablemente también falleció junto a su padre.
Sicariato
Habiendo logrado su cometido, el sicario salió corriendo del inmueble, abordó la motocicleta donde lo esperaba su compinche, para salir a veloz carrera de la zona, dejando una estela de dolor y llanto en los familiares que presenciaron el doble crimen.
Los parientes de los fallecidos llamaron rápidamente a la Policía Nacional (PN), para que pudieran interceptar de alguna manera a los criminales, pero para cuando los agentes llegaron, ya era demasiado tarde.
El equipo de levantamiento del Ministerio Público (MP), Inspecciones Oculares de la DPI, y el fiscal del MP, asignados a Danlí, realizaron las pericias del caso, levantaron los cadáveres, y posteriormente fueron trasladados hasta Medicina Forense, en la capital, para la práctica de las respectivas autopsias.
¿Una venganza?
A Marco Antonio Suárez Soto le achacaban el crimen del señor Ramón Ortiz, ocurrido hace aproximadamente ocho años, en el 2018; hecho ocurrido en la aldea La Laguna, siempre en Teupasenti.
Los familiares de Ramón Ortiz le responzabilizaban al ahora occiso, de la muerte de su pariente, y que en cualquier momento tomarían la venganza, según contó la familia de Suárez.
Marco Antonio se fue -de forma irregular o ilegal. hace varios años para los Estados Unidos, y hace un año lo habían deportado desde ese país del norte de América.
Este domingo, los cuerpos permanecen todavía en la morgue del Ministerio Público, a la espera de que los deudos de Marco Antonio y su hijo Marco Uriel, los puedan retirar.