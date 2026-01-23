  1. Inicio
Muerte de padre e hijo en Danlí: ¿enemistad personal o intento de robo?

Las autoridades investigan si el doble homicidio de un padre e hijo en Danlí fue motivado por enemistades personales o un intento de asalto

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 19:33

Danlí, Honduras. — Las autoridades policiales investigan la muerte violenta de un padre e hijo en la comunidad de La Patunga, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en estos momentos se investigan dos hipótesis sobre lo ocurrido: enemistades personales o un intento de asalto.

"La DPI está siguiendo dos líneas investigativas: una es por un posible intento de asalto y la otra por enemistades personales", afirmó un agente policial que forma parte del caso.

Eran guardias de seguridad: Matan a padre e hijo cuando regresaban de trabajar

Asimismo, agregó que "las investigaciones van bien encaminadas, a la espera de que concluyan para girar órdenes de captura contra los responsables de este hecho".

El hecho violento ocurrió el pasado 22 de enero, supuestamente mientras el padre y el hijo realizaban actividades comerciales dentro de la comunidad de La Patunga.

Ambas víctimas fueron identificadas como Sergio Mendoza, padre e hijo, quienes eran reconocidos en la comunidad como comerciantes.

Eran comerciantes: Asesinan a padre e hijo mientras trabajaban en Danlí, El Paraíso

Los cuerpos de ambos fueron encontrados dentro del vehículo en el que se conducían, presentando múltiples heridas de bala.

