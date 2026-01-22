Eran comerciantes: Asesinan a padre e hijo mientras trabajaban en Danlí, El Paraíso

Danlí, Honduras.- Un padre y su hijo fueron acribillados este jueves 22 de enero mientras realizaban actividades comerciales en la comunidad de La Patunga, sector El Manguelar, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
Ambas víctimas eran reconocidas en la comunidad como comerciantes, por lo que el hecho ha generado profunda consternación y temor entre los pobladores del sector.
Los ahora occisos fueron identificados como Sergio Mendoza, el padre, y Sergio Mendoza, su hijo.
De acuerdo con información preliminar, ambos fueron atacados de manera sorpresiva por sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.
Las autoridades policiales informaron que los cuerpos fueron encontrados sin signos vitales dentro del vehículo en el que se conducían. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables del crimen.
Equipos de la Policía Nacional permanecen en la zona realizando operativos para dar con los autores del hecho y esclarecer el móvil del doble asesinato.
Mientras tanto, familiares y vecinos exigen justicia por la muerte de ambos hombres, cuya violenta pérdida ha dejado de luto a toda la comunidad.