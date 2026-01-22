  1. Inicio
  2. · Sucesos

Eran comerciantes: Asesinan a padre e hijo mientras trabajaban en Danlí, El Paraíso

Padre e hijo fueron acribillados de varios disparos la comunidad de La Patunga, municipio de Danlí, mientras realizaban actividades comerciales

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 13:29
Eran comerciantes: Asesinan a padre e hijo mientras trabajaban en Danlí, El Paraíso

Los ahora occisos fueron identificados como Sergio Mendoza, el padre, y Sergio Mendoza, su hijo.

 Foto: Cortesía.

Danlí, Honduras.- Un padre y su hijo fueron acribillados este jueves 22 de enero mientras realizaban actividades comerciales en la comunidad de La Patunga, sector El Manguelar, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

Ambas víctimas eran reconocidas en la comunidad como comerciantes, por lo que el hecho ha generado profunda consternación y temor entre los pobladores del sector.

Los ahora occisos fueron identificados como Sergio Mendoza, el padre, y Sergio Mendoza, su hijo.

Cámaras captan a hombre que abusó y mató a Yexelia Ramos antes de entrar a cuartería

De acuerdo con información preliminar, ambos fueron atacados de manera sorpresiva por sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Las autoridades policiales informaron que los cuerpos fueron encontrados sin signos vitales dentro del vehículo en el que se conducían. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables del crimen.

Equipos de la Policía Nacional permanecen en la zona realizando operativos para dar con los autores del hecho y esclarecer el móvil del doble asesinato.

Le dispararon en la cabeza cuando iba a su trabajo: Reina Carrasco, excandidata de Libre

Mientras tanto, familiares y vecinos exigen justicia por la muerte de ambos hombres, cuya violenta pérdida ha dejado de luto a toda la comunidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias