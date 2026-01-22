Eran comerciantes: Asesinan a padre e hijo mientras trabajaban en Danlí, El Paraíso

Danlí, Honduras.- Un padre y su hijo fueron acribillados este jueves 22 de enero mientras realizaban actividades comerciales en la comunidad de La Patunga, sector El Manguelar, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

Ambas víctimas eran reconocidas en la comunidad como comerciantes, por lo que el hecho ha generado profunda consternación y temor entre los pobladores del sector.

Los ahora occisos fueron identificados como Sergio Mendoza, el padre, y Sergio Mendoza, su hijo.