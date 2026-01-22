Cártel del Atlántico estaría detrás del crimen de Óscar Melara, alias "El Pollo"

Una de las armas decomisadas a seis supuestos integrantes del Cártel del Atlántico pertenecía a Óscar Roberto Melara Botto, alias “El Pollo”, asesinado en Morazán, Yoro, según el peritaje balístico-forense del MP.
Melara Botto fue asesinado junto a sus tres guardaespaldas dentro de un gimnasio, en un hecho violento que ocurrió en horas de la mañana y que desde entonces es investigado por las autoridades como una masacre relacionada con estructuras criminales.
De acuerdo con los fiscales, este hallazgo vincula de manera directa a Anzony Alfredo Rodríguez Lanza, Carlos Asunción Martínez Rodríguez, Juan Carlos Castellanos Villeda, Osman Aníbal Contreras Martínez, Frelin Darío Arita Roque y Elmer Moisés Suazo con el cuádruple crimen.
Durante los operativos, las autoridades decomisaron varias armas de fuego que fueron enviadas a peritaje forense para determinar su posible participación en distintos hechos criminales ocurridos en la zona norte del país.
Fue en ese proceso técnico que se estableció que una de las pistolas pertenecía a alias “El Pollo”, lo que llevó a la Fiscalía a sostener que el arma fue sustraída tras el ataque armado.
Este elemento probatorio fortalece la hipótesis de que los detenidos participaron en el asesinato de Melara Botto y de sus tres trabajadores, y podría derivar en la ampliación de cargos por el delito de asesinato.
Además, las autoridades indicaron que los seis imputados también son investigados por su posible vinculación con la muerte de otras tres personas en hechos ocurridos en esta misma ciudad.
El peritaje forense constituye una pieza clave dentro del proceso judicial, ya que permite vincular materialmente al denominado Cártel del Atlántico con la ejecución de masacres.
Hasta ahora, los detenidos enfrentaban cargos por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de uso prohibido, tenencia de indumentaria policial, depósito de armas y municiones, y asociación para delinquir.