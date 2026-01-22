Adulto mayor atropellado en Choluteca fallece en el Hospital Escuela

La víctima era originaria del municipio de Apacilagua, Choluteca y no soportó los fuertes golpes internos y le causaron la muerte.

Choluteca, Honduras.- Un hombre de 79 años de edad, identificado como Felipe Rodríguez, falleció la mañana de ayer en el Hospital Escuela , donde había sido ingresado después de ser atropellado por un vehículo en Choluteca.

El cadáver fue ingresado a la morgue de Medicina Forense para practicarle la autopsia y luego entregarlo a los familiares, quienes lo trasladaron a su lugar de origen para ser velado y sepultado. Los parientes solicitan a las autoridades que identifiquen y capturen al responsable de haberlo atropellado

Las autoridades de tránsito en Honduras advierten un escenario preocupante al inicio de 2026, luego de que los accidentes de tránsito se posicionarán como la principal causa de muertes a nivel nacional, reflejando un aumento significativo en comparación con el mismo período del año pasado.

Según datos preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), al menos 90 personas han fallecido en hechos viales durante los primeros 19 días de enero, una cifra que ha encendido las alertas oficiales y llevado a reforzar los operativos de control, así como las acciones de prevención en distintos puntos del país.