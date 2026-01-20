Secuestro y persecución armada dejan un muerto y cuatro capturados en Victoria, Yoro

Victoria, Yoro.- Un hecho violento registrado en las últimas horas en el municipio de Victoria dejó como saldo un fallecido, cuatro personas capturadas y dos policías heridos, luego de un secuestro seguido de una persecución y enfrentamiento armado. De acuerdo con información preliminar, varios hombres fuertemente armados privaron de su libertad a un ciudadano en la aldea El Bálsamo, cuando se desplazaban hacia el casco urbano de Victoria. La alerta permitió que se iniciara una rápida búsqueda que culminó en el barrio Guanacaste, donde los sospechosos fueron ubicados a bordo de un vehículo tipo pick-up, color blanco.

Al ser interceptados, los individuos emprendieron la huida y abrieron fuego, lo que desencadenó una persecución que terminó cuando el automotor se volcó en la calle principal del sector. En el lugar fueron detenidos cuatro hombres, de 19, 32 y 33 años de edad. Uno de los capturados resultó gravemente herido durante los hechos y fue trasladado al Hospital Manuel de Jesús Subirana , en Yoro, donde posteriormente se confirmó su caída. En el intercambio de disparos, dos policías también resultaron heridos y una patrulla policial presentó múltiples impactos de bala. Durante la inspección de la escena, se decomisaron varias armas de alto poder, entre ellas una subametralladora UZI, un fusil AR-15, una pistola y un revólver, además de teléfonos celulares y el vehículo en el que se transportaban los sospechosos.