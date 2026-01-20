Hallan un segundo cadáver embolsado en colonia Bográn de San Pedro Sula

Tras el reporte de transeúntes que pasaban por la zona, autoridades de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar el perímetro con cinta amarilla y realizar las indagaciones iniciales del hecho.

San Pedro Sula, Honduras.- La noche del pasado lunes 19 de enero se registró el macabro hallazgo de un cadáver embolsado , abandonado en una solitaria calle de tierra de la colonia Bográn , San Pedro Sula.

El cadáver fue trasladado hacia la morgue en la ciudad industrial para la respectiva autopsia. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y los detalles sobre su asesinato.

Este hecho ha encendido las alarmas en San Pedro Sula, pues, según el recuento de noticias locales, "este sería el segundo embolsado en lo que va de la semana".

El primer caso fue el de Jocsan David Gámez, de 20 años de edad, cuyo cuerpo también fue encontrado en condiciones similares, durante la tarde del mismo día en el sector de El Limonar.

Las autoridades anunciaron operativos para intentar con el paradero de los hechores de estos hechos que han dejado a los pobladores de la zonas en mención en alerta.