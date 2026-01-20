  1. Inicio
Hallan un segundo cadáver embolsado en colonia Bográn de San Pedro Sula

En la colonia Bográn de SPS, agentes policiales aseguraron una escena tras encontrar un cadáver embolsado. Este caso parecido sería el segundo en la semana

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 07:42
La noche del lunes 19 de enero, un cuerpo embolsado fue hallado en la colonia Bográn de SPS.

 Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- La noche del pasado lunes 19 de enero se registró el macabro hallazgo de un cadáver embolsado, abandonado en una solitaria calle de tierra de la colonia Bográn, San Pedro Sula.

Tras el reporte de transeúntes que pasaban por la zona, autoridades de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar el perímetro con cinta amarilla y realizar las indagaciones iniciales del hecho.

Decapitado y embolsado: así hallaron el cuerpo de Jocsan David Gámez en SPS

El cadáver fue trasladado hacia la morgue en la ciudad industrial para la respectiva autopsia. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y los detalles sobre su asesinato.

Este hecho ha encendido las alarmas en San Pedro Sula, pues, según el recuento de noticias locales, "este sería el segundo embolsado en lo que va de la semana".

El primer caso fue el de Jocsan David Gámez, de 20 años de edad, cuyo cuerpo también fue encontrado en condiciones similares, durante la tarde del mismo día en el sector de El Limonar.

Las autoridades anunciaron operativos para intentar con el paradero de los hechores de estos hechos que han dejado a los pobladores de la zonas en mención en alerta.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
