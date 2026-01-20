Dos jóvenes son atacados a balazos en Guaimaca; uno fallece y otro permanece grave

Según información preliminar, sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones, infiriéndoles al menos 12 impactos de bala. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Guaimaca, Francisco Morazán.- Dos jóvenes fueron atacados a disparos la noche del martes mientras caminaban por una calle poco iluminada de la colonia Alemania, en el municipio de Guaimaca .

Gravemente heridos, los jóvenes quedaron tendidos sobre la vía de tierra y minutos después fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial del sector. Uno de ellos, identificado como Yeferson Trejo, llegó sin signos vitales y fue declarado muerto por el médico personal.

El segundo afectado, Dany Sosa , fue estabilizado inicialmente y posteriormente trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde permaneció bajo pronóstico reservado.

Al lugar del atentado se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena, recolectaron varios casquillos de bala e iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.