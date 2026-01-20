  1. Inicio
Dos jóvenes son atacados a balazos en Guaimaca; uno fallece y otro permanece grave

Hombres armados interceptaron en el lugar a los dos jóvenes y les dispararon en reiteradas ocasiones; uno de ellos murió de manera inmediata, el otro recibe atención médica

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 09:03
Dos jóvenes son atacados a balazos en Guaimaca; uno fallece y otro permanece grave

Yeferson Trejo murió luego de ser atacado a disparos por hombres armados en Guaimaca.

Foto: Cortesía.

Guaimaca, Francisco Morazán.- Dos jóvenes fueron atacados a disparos la noche del martes mientras caminaban por una calle poco iluminada de la colonia Alemania, en el municipio de Guaimaca .

Según información preliminar, sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones, infiriéndoles al menos 12 impactos de bala. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Gravemente heridos, los jóvenes quedaron tendidos sobre la vía de tierra y minutos después fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial del sector. Uno de ellos, identificado como Yeferson Trejo, llegó sin signos vitales y fue declarado muerto por el médico personal.

El segundo afectado, Dany Sosa , fue estabilizado inicialmente y posteriormente trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde permaneció bajo pronóstico reservado.

Al lugar del atentado se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena, recolectaron varios casquillos de bala e iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.

